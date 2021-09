Covid, sul lungolago di Luino il camper per vaccinarsi: “Opportunità per tutti”

Tempo medio di lettura: < 1 minuto

Oggi, mercoledì 29 settembre, come già ampiamente raccontato negli scorsi giorni, l’unità mobile vaccinale di Regione Lombardia, sarà impegnata sul lungolago di Luino, in viale Dante, dalle ore 9 alle ore 15.

A metà agosto, precisamente mercoledì 11, erano state ben 200 le persone che avevano deciso di sottoporsi al vaccino anti-Covid nei pressi del Parco a Lago, tra lo stupore la grande soddisfazione degli operatori sanitari, dell’azienda sanitaria e degli amministratori locali.

Anche oggi, come ad agosto, l’accesso sarà libero, senza prenotazione, e potranno vaccinarsi tutte le persone dai 12 anni compiuti in su. “Si tratta di un’occasione per chi, per diversi motivi, non si fosse ancora vaccinato, per provvedere, rimando in prossimità della propria dimora o lavoro, ad ottenere il Green pass”, commenta il coordinatore del Comitato tecnico di sorveglianza COVID-19.

L’attività è organizzata dalla Unità di Crisi Regionale e gestita da AREU e dal Sistema regionale di Protezione Civile, con il supporto attivo dell’ATS Insubria e l’ASST sette laghi.