BioBlitz Lombardia, alla scoperta della biodiversità tra Parco Campo dei Fiori e Palude Brabbia

Tempo medio di lettura: 3 minuti

Per il sesto anno consecutivo si avvicina l’appuntamento del Bioblitz Lombardia. A causa dell’emergenza sanitaria purtroppo ancora in atto, il Bioblitz si terrà conto della normativa vigente al fine di rendere sicure le attività organizzate dall’Ente Parco Campo dei Fiori in collaborazione con AREA Parchi Regione Lombardia che si terranno nelle Aree Protette Lombarde, in località all’aperto ricche di spunti naturalistici e di bellezze ambientali.

Anche quest’anno l’Ente Parco proseguirà la collaborazione già avviata con l’Osservatorio Flora Autoctona della Lombardia. Inoltre, tutti i Parchi e le aree protette impegnate nel Bioblitz collaboreranno con il progetto Life4Pollinators, che si occupa di coinvolgere le persone nella conoscenza e nella protezione delle api selvatiche e degli altri impollinatori nel Mediterraneo, studiandone anche l’interazione con la flora.

Ma cos’è un Bioblitz? È un evento di cittadinanza partecipata e di educazione naturalistica e scientifica. L’iniziativa consiste infatti nel ricercare, individuare e possibilmente classificare, in un determinato ambiente, il maggior numero di forme di vita animali e vegetali. I dati raccolti saranno poi un valido strumento per il monitoraggio della biodiversità regionale.

Possono partecipare al BioBlitz tutti i cittadini, che verranno accompagnati nelle loro esplorazioni da esperti naturalisti. La presenza del pubblico è l’elemento fondamentale del progetto: i cittadini, coinvolti attivamente in una attività a carattere scientifico, la cosiddetta Citizen Science, contribuiscono in maniera attiva alla raccolta dati sulla biodiversità delle aree protette lombarde.

I dati raccolti durante il censimento vanno inseriti nella piattaforma informatica www.inaturalist.org o sulla relativa app, dopo aver aderito al progetto BioblitzLombardia 2021.

PROGRAMMA DEL BIOBLITZ 2021 AL PARCO REGIONALE CAMPO DEI FIORI, PARCO VALLE DELLA BEVERA, PARCO GOLFO DELLA QUASSA E RIVERVA NATURALE PALUDE BRABBIA:

Sabato 12 giugno, Parco Regionale Campo dei Fiori – www.parcocampodeifiori.it

Località: Poggio di Luvinate – Luvinate

Curiosi per natura – Scopriamo gli ambienti e le forme di vita al Parco Campo dei Fiori

Un’escursione tra boschi del Poggio di Luvinate e i prati in direzione Velate alla scoperta di fiori, piante ed insetti impollinatori. Insieme a Legambiente.

Ritrovo c/o Via al Poggio 20 Frazione Poggio di Luvinate

Orario: dalle 9.30 alle 12.30

Partecipazione: gratuita (massimo 20 persone – iscrizione obbligatoria)

Per informazioni: tel 0332 435386; cell: 3404101253; email: educazione.ambientale@parcocampodeifiori.it.

Sabato 12 giugno, Parco Regionale Campo dei Fiori – www.parcocampodeifiori.it

Località: Parco locale di interesse sovracomunale della valle della Bevera – Varese

Valle di acque e di colori

Un’escursione tra le zone umide, i boschi e i campi della Valle della Bevera; all’escursione sarà associata un’attività di laboratorio per bambini e ragazzi per la costruzione di ricoveri per gli insetti (Bugs Hotel) – Insieme a Legambiente

Ritrovo: via Varese c/o Motorizzazione Civile – Varese

Orario: dalle 15.00 alle 18.00

Partecipazione: gratuita (massimo 20 persone – iscrizione obbligatoria)

Per informazioni: tel 0332 435386; cell: 3404101253; email: educazione.ambientale@parcocampodeifiori.it.

Domenica 13 giugno, Parco Regionale Campo dei Fiori – www.parcocampodeifiori.it

Località: Parco locale di interesse sovracomunale del Golfo della Quassa – Ispra

“Di terra e di cielo”

Un’escursione alla ricerca degli impollinatori sulle sponde del lago e tra i bellissimi prati e boschi del Parco del Golfo della Quassa a Ispra – Insieme a Legambiente.

Ritrovo: parcheggio via Luigi Cadorna c/o Circolo Canottieri – Ispra

Orario: dalle 9.30 alle 12.30

Partecipazione: gratuita (massimo 20 persone –iscrizione obbligatoria)

Per informazioni: tel 0332 435386; cell: 3404101253; email: educazione.ambientale@parcocampodeifiori.it.

Domenica 13 giugno, Oasi LIPU Palude Brabbia – Inarzo

Località: Riserva naturale Palude Brabbia, Oasi LIPU – Inarzo

“I colori sull’acqua, libellule e damigelle”

Un’escursione tra i prati e le zone umide dell’Oasi LIPU Brabbia a Inarzo, alla scoperta di meravigliosi animaletti alati. Con LIPU.

Ritrovo: via Patrioti, 22 – Inarzo

Orario: dalle 9.30 alle 12.30

Partecipazione: gratuita (massimo 20 persone – iscrizione obbligatoria)

Per informazioni: tel 0332-964028; cell: 3939153897; email: oasibrabbia@lipu.it; www.lipupaludebrabbia.it.