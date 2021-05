Valerio Peritore, esempio di imprenditore che ha detto no ai ricatti

Tempo medio di lettura: 2 minuti

Valerio Peritore è un nome che abbiamo sentito citare spesso nei mesi passati per un fatto di cronaca avvenuto in Sicilia. Regione purtroppo tristemente famosa proprio per fatti di questo genere, ovvero ricatti e minacce che nessuno vorrebbe mai dover subire.

Ma Valerio Peritore è stato un uomo di coraggio, opponendosi in maniera decisa proprio a dei ricatti e a una tentata concussione; oltre che a minacce di morte. Valerio Peritore non ha avuto paura di opporsi a chi con prepotenza pretendeva da lui del denaro. Insieme a lui ha tenuto lo stesso comportamento anche il cugino Angelo Incorvaia.

I fatti ci raccontano che queste due persone erano titolari e responsabili di un’azienda che effettuava lavori e servizi di bonifica ambientale nella provincia della città di Licata.

Cifre assurde per sbloccare i pagamenti

I due imprenditori erano in attesa di alcuni pagamenti per servizi che avevano svolto per il Comune; pagamenti che non arrivavano perché erano stati bloccati appositamente da due dipendenti comunali che intendevano avere un guadagno da intascare per sé stessi. Alle spalle dei due imprenditori e anche del Comune stesso. I pagamenti che il Peritore attendeva erano pagamenti che gli spettavano di diritto, poiché dovevano andare a compensare del lavoro già svolto. I due ricattatori in forza negli uffici del Comune di Campobello di Licata pensavano di tenere due uomini in pugno ricattandolì e pretendendo delle cifre assurde per sbloccare i pagamenti di cui abbiamo già parlato.

Minacce di morte che non hanno avuto effetto

Le tangenti che venivano chieste al Peritore e al cugino erano alte; superavano anche i €3000; questi chiamiamoli “omaggi” forzati avrebbero dovuto sbloccare i pagamenti di tutte le fatture che Peritore e Incorvaia attendevano venissero evase. La Omnia Srl quindi, che sarebbe l’azienda di Peritore era stata presa proprio di mira da questi due loschi personaggi così come erano stati presi di mira anche Peritore e il cugino.

Quando il ricatto non ha avuto effetto i due dipendenti del Comune hanno pensato di ricorrere anche alle minacce di morte. Facendo trovare nel cortile della Omnia Srl a Licata due proiettili inesplosi di un fucile calibro 12 e dei messaggi molto sintetici, ma molto espliciti, dove erano state scritte le iniziali del nome di ognuno dei due imprenditori.

Con un chiaro significato ovvero: una pallottola per ognuno. Anche queste minacce di morte non hanno avuto effetto poiché il Peritore e Incorvaia sono andati dai carabinieri. Hanno raccontato ciò che stava accadendo senza nessuna paura. Questo ha fatto sì che i due ricattatori venissero arrestati.

La strada della verità e del coraggio

La vicenda dei ricatti ha creato un lungo strascico di interrogatori, di udienze, arresti, processi e quant’altro; ma questo non ha fermato né Peritore né Incorvaia che hanno seguito la strada della verità e del coraggio. Pur dovendo fare anche i conti con la cronaca e con l’opinione pubblica. Oggi dalla vicenda i due uomini ne sono usciti a testa alta, dimostrando che c’è ancora la possibilità appunto di alzare la testa, di dimostrare il proprio coraggio e di non farsi sottomettere da nessuno, né tanto meno sporcare con coinvolgimenti loschi e truffaldini.