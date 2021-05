Vaccinazioni, al via le prenotazioni anche per i fragili tra i 16 e i 49 anni

Tempo medio di lettura: < 1 minuto

La campagna vaccinale anti-Covid procede ora ad alto ritmo anche in Lombardia, per quanto riguarda le categorie dei pazienti fragili, con patologie che possono aumentare il rischio di un’evoluzione più severa dell’infezione da Sars-CoV2.

Dopo l’apertura delle prenotazioni per i cinquantenni, la platea è stata allargata fino a comprendere tutta la fascia tra i 16 e i 49 anni in possesso, appunto, di un’esenzione per patologia.

Per scoprire se si rientra in questa categoria, è possibile consultare la lista delle patologie incluse in questa fase, riportata nella tabella 3 delle “Raccomandazioni nazionali ad interim su gruppi target della vaccinazione anti- Sars CoV2 del 10 marzo 2021”.

Le modalità di prenotazione sono quelle ormai consuete:

– tramite il portale web www.prenotazionevaccinicovid.regione.lombardia.it;

– tramite sportello Postamat, anche se non si è correntisti, inserendo la tessera sanitaria, il cap di residenza/domicilio e il numero di cellulare;

– con l’aiuto dei portalettere che possono effettuare direttamente la prenotazione;

– telefonando al numero verde 800 894545.