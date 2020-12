Scosse di terremoto in Veneto, sentite anche nel Varesotto

Tempo medio di lettura: < 1 minuto

Una scossa di terremoto di magnitudo 3,4 è avvenuta oggi, poco dopo le 14, ad una profondità di 11 chilometri, con epicentro a due chilometri ad ovest di Salizzole, in provincia di Verona. Una seconda scossa di terremoto, con magnitudo 4.4 e epicentro a tre chilometri da Salizzole, si è verificata poco dopo, intorno alle 16.20, ad una profondità di 9km secondo i dati regitrati dalla Sala Sismica. Lo rende noto l’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv).

Fortunatamente non si sono registrati danni, anche se la scossa è stata avvertita in tutta la bassa scaligera e anche nel comune capoluogo, soprattutto ai piani più alti delle abitazioni, la scossa del sisma con epicentro la Croazia.

Il comando provinciale dei Vigili del fuoco di Verona ha ricevuto solo alcune chiamate di cittadini spaventati, ma come detto non ci sono state conseguenze né alle abitazioni, né alle persone.

La scossa è stata avvertita anche in diversi paesi del Varesotto, creando non poca apprensione nei cittadini, come avvenuto due settimane fa per un altro terremoto con epicentro a Trezzano sul Naviglio, a una profondità di 8 km.