Open day in streaming e onori per gli studenti del CISA Locarno

Tempo medio di lettura: 2 minuti

Il film Daily breath (Respiro quotidiano) di Anna Spacio, neodiplomata del CISA, ha vinto il terzo premio alla seconda edizione del prestigioso Premio Ermanno Olmi, concorso internazionale per i migliori cortometraggi di giovani autori. Il film è stato prodotto dal Conservatorio Internazionale di Scienze Audiovisive con il Festival del film di Locarno nell’ambito del workshop con il celebre regista Bela Tarr in occasione della trascorsa edizione dell’evento “L’immagine e la parola”.

L’opera, estrapolata da un lungometraggio e poi rielaborata, è stata girata a Lavertezzo, con il sostegno della Ticino film Commission. La giuria ha così motivato la sua decisione: “Per il parco e scabro stile narrativo, in grado di restituire attraverso i silenzi, i rumori della montagna e gli sguardi di una giovane donna il potente conflitto fra consapevolezza della morte e desiderio di vita. La lettura che la ragazza porta avanti mentre accudisce l’anziana madre scorre in parallelo alla loro esistenza quotidiana, riflettendola come in uno specchio”.

Negli scorsi giorni è stata comunicata anche la selezione del film Intra Montes di Antonio Frascella, nella sezione “Upcoming talent” delle Giornate cinematografiche di Soletta che si terranno il prossimo mese di gennaio 2021. Il film coprodotto dal CISA con un contributo della Regione Sardegna e della sua Filmcommission, è reduce dalla partecipazione al Festival dei Popoli di Firenze e al Festival IsReal di Nuoro. Intra Montes ha come protagonista un ex ergastolano, reduce da oltre trent’anni di carcere, che fa ritorno nella sua terra d’origine, ritrovandola popolata dai fantasmi del passato.

Si ricorda che il Conservatorio Internazionale di Scienze Audiovisive ha aperto virtualmente le sue porte con un evento online sabato 12 dicembre. L’Open Day in formato digitale, indirizzato ai futuri studenti, è stato trasmesso in streaming alle 10.30 sul sito della scuola: www.cisaonline.ch. La direzione, i responsabili della didattica e i docenti della Scuola Specializzata Superiore con sede al PalaCinema di Locarno, hanno presentato i percorsi formativi: il biennio che permette di ottenere il diploma propedeutico in Designer in Design visivo (Film), e l’anno di post-diploma di specializzazione con il quale si ottiene la qualifica riconosciuta di Cineasta cinetelevisivo. Gli interessati hanno potuto inoltre scoprire i tecnologici spazi della scuola con una visita virtuale della sede e, in conclusione, potranno interagire e confrontarsi con docenti e direzione.