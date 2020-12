“Da Leggiuno in Nazionale”, Checco Pellicini dedica uno spettacolo teatrale al grande Luigi Riva

Tempo medio di lettura: < 1 minuto

In Lombardia i teatri non si fermano e lo spettacolo continua. ll 18 dicembre dalle 20.30 in streaming, Franceso Pellicini sale sul palco dell’Auditorium Testori, con “Da Leggiuno in Nazionale”, uno spettacolo di teatro canzone dedicato al grande Luigi Riva.

Le epiche gesta sportive del campione lombardo si intrecciano con i più importanti momenti della vita del calciatore: l’infanzia, la perdita dei genitori, la povertà, il calcio visto come sogno di riscatto, il Legnano, la mitica scalata con il Cagliari calcio sino allo storico scudetto del ‘70, gli infortuni, la Nazionale di calcio e l’indimenticabile partita del secolo Italia – Germania (4 a 3) dove Riva segna il 3 a 2 per gli azzurri.

L’uomo Gigi Riva e il grande personaggio dello sport, esempio di equilibrio e di lealtà dentro e fuori il campo da calcio, viene raccontato a teatro attraverso monologhi, canzoni, prosa, testimonianze video di interviste con i più cari amici di gioventù del bomber rossoblù.

Sul palcoscenico, accompagnano Francesco Pellicini, l’attore Maicol Trotta della compagnia de I Legnanesi e i musicisti Max Peroni (chitarra e voce) e Fazio Armellini (fisarmonica).

Streaming: mediaportal.regione.lombardia.it (link disponibile a breve). La spettacolo sarà poi disponibile online fino alla mezzanotte di domenica 20 dicembre. Scopri tutti gli altri appuntamenti del palinsesto In Lombardia, i teatri non si fermano!