“Dissensi&Discordanze di Mauro della Porta Raffo”: un presidente per “Casablanca”

Non bastano le dita di una mano, andando a memoria, per elencare gli aspetti più curiosi ed emblematici legati alla vita (politica e non) di Ronald Reagan, quarantesimo presidente degli Stati Uniti d’America.

Nato nel 1911 in Illinois, Reagan fu tante cose, prima di diventare Governatore della California e poi presidente USA alle elezioni del 1980, dove superò il democratico uscente James Carter. Salvò vite umane nei panni di giovane bagnino stagionale, si distinse per carisma e verve come cronista sportivo, incarnò battaglie sociali in qualità di sindacalista e, soprattutto, fu attore.

Il suo volto apparve davanti alla cinepresa per la realizzazione di cinquanta pellicole. Nemmeno una entrò nella storia del cinema ma le cose sarebbero potute andare diversamente se il celebre produttore Jack Warner non avesse sacrificato i suoi intenti originari lungo il travagliato percorso di selezione del cast per “Casablanca“, film del 1942 che guarda caso fece da trampolino di lancio per una carriera da attore poi diventata strabiliante: quella di Humprey Bogart.

Il nome di Reagan fu inizialmente accostato al cast. Un attore poco fortunato per un copione che in molti scartarono prima che giungesse sulla scrivania del co-fondatore della Warner Bros. Tante le suggestioni che nascono riflettendo con il senno di poi. Ma per coglierle e apprezzarle è necessario conoscere l’aneddoto in questione. Lo riportiamo di seguito nel breve video – racconto di Mauro della Porta Raffo.