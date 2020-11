Il #PmiDayVarese2020 cambia veste: tour virtuali in azienda per migliaia di studenti

Tempo medio di lettura: < 1 minuto

L’Unione degli Industriali della Provincia di Varese continua a investire sulla formazione e, nonostante il semi-lockdown previsto per la Lombardia (definita “Zona Rossa”), lancia l’undicesima edizione del progetto #PmiDayVarese2020.

Quest’anno, l’iniziativa di orientamento allo studio organizzata dal Comitato per la Piccola Industria di Univa per avvicinare gli studenti delle classi di terza media del territorio al mondo dell’impresa, cambia giocoforza veste: un tour virtuale, in sei aziende rappresentative della variegata composizione merceologica del sistema produttivo locale, sostituirà le centinaia di visite aziendali in presenza.

Cambia la formula quindi, ma non la sostanza: coinvolgimento, interazione e confronto tra studenti ed imprenditori resteranno, anche per questa nuova edizione, gli obiettivi principali dell’iniziativa.L’Unione Industriali realizzerà interviste, servizi video e dirette digitali per raccontare il mondo dell’impresa della provincia di Varese, attraverso la didattica a distanza. Migliaia di studenti si collegheranno da casa propria ai webinar che verranno calendarizzati.

La nuova versione del #PmiDayVarese2020 verrà illustrata durante una conferenza stampa che si terrà in modalità webconference lunedì 16 novembre 2020, alle ore 10.30. Per ricevere il link per collegarsi via Zoom all’evento basterà farne richiesta scrivendo un’email all’ufficio stampa di Univa: comunicazione@univa.va.it .

Interverranno Roberto Grassi, Presidente dell’Unione degli Industriali della Provincia di Varese, Giancarlo Saporiti, Presidente del Comitato per la Piccola Industria di Univa, e Vittorio Gandini, Direttore dell’Unione degli Industriali della Provincia di Varese.