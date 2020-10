Coronavirus, “Regione non sottragga medici e infermieri agli ospedali del Varesotto”

Tempo medio di lettura: < 1 minuto

Il consigliere del Partito Democratico Samuele Astuti chiede a Regione Lombardia di non sottrarre medici e infermieri dalle strutture sanitarie del Varesotto per destinarli all’ospedale realizzato in Fiera a Milano.

“La diffusione dell’epidemia nella provincia di Varese è altissima, i numeri dei contagi sono sconfortanti e crescono ogni giorno”, spiega Astuti, motivando la sua richiesta sottolineando le grandi problematiche che stanno riscontrando gli ospedali del territorio.

“Preoccupa – continua il consigliere regionale – la tenuta delle strutture sanitarie che lavorano, come già hanno fatto notare i direttori generali, in condizioni difficili”.

“Per questo chiediamo alla Regione che sta cercando di reclutare operatori per l’ospedale della Fiera di Milano, di non sottrarre medici, infermieri e specializzandi agli ospedali della nostra provincia che rischierebbero altrimenti di non poter più garantire l’assistenza necessaria sul territorio“, conclude Astuti.