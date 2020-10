Ospedale di Cittiglio, “Regione intervenga per evitare assembramenti di famiglie in coda per i tamponi”

Tempo medio di lettura: < 1 minuto

“Regione Lombardia intervenga per evitare gli assembramenti delle famiglie in coda all’ospedale di Cittiglio per fare i tamponi agli studenti”. A chiederlo è il consigliere regionale del Pd, Samuele Astuti, a fronte della situazione verificatasi questa mattina presso il nosocomio del medio Verbano.

“L’ospedale di Cittiglio – spiega Astuti – è stato scelto dalla Regione come hub per fare i tamponi agli studenti della provincia di Varese, tamponi indispensabili in un momento di crescita vertiginosa dei casi. Bene aver allestito l’hub ma ora la necessità è quella di organizzare i tamponi in modo da evitare code e assembramenti“.

“Questa mattina le famiglie sono state tutte convocate alle 9 e di conseguenza la folla fuori e dentro la struttura era enorme e il rischio di provocare altri contagi fin troppo evidente. Basterebbe scaglionare le convocazioni ed evitare le code”, conclude il consigliere regionale del Partito democratico.

Nel frattempo numerose questa mattina le amministrazioni comunali dell’alto Varesotto che hanno reso noto il numero di aumento di casi positivi all’interno delle loro comunità.