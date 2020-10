Da Luino a X-Factor: si ferma al “Last Call” l’avventura di Roccuzzo, i fan insorgono

Tempo medio di lettura: 2 minuti

Sembrava un’ipotesi impossibile, dato il grande clamore e la fortissima emozione scatenata fin dal suo esordio sul palco di X-Factor, eppure Roccuzzo – all’anagrafe Giuseppe Roccuzzo, il giovane siciliano luinese d’adozione – ha incredibilmente visto sfumare il suo sogno di proseguire verso i Live.

Dopo un’esibizione anche questa volta toccante, durante la quale ha eseguito La notte (il brano di Arisa classificatosi secondo al Festival di Sanremo del 2012) Emma, la giudice alla guida della squadra “Under Uomini” ha deciso di non portarlo con sé alla tappa successiva, ritenendolo troppo “vulnerabile” e per questo non pronto ad affrontare la sfida dei Live.

Insieme alla cantante toscana (ma salentina d’adozione) c’era anche Dardust, noto artista e produttore, intervenuto – come gli altri ospiti che si sono uniti a Hell Raton, Manuel Agnelli e Mika – come supporto nella scelta definitiva per la composizione delle rispettive squadre.

L’eliminazione del ventiquattrenne siciliano ha stupito una grandissima parte del pubblico, che ha riversato sui social la propria indignazione: Roccuzzo, infatti, con tutte le sue esecuzioni, è riuscito a entrare nel cuore di moltissime persone. Una vocalità particolare ed originale, quella di Giuseppe, che può ricordare a tratti quella di Marco Mengoni, ma che in realtà – a un ascolto più approfondito – se ne distacca totalmente: un timbro che si è rivelato capace di far provare sensazioni forti e di commuovere più volte non solo Emma, ma anche tutti coloro che hanno ascoltato le sue interpretazioni in queste settimane portandole a toccare cifre altissime nelle condivisioni sul web.

“Sembra che, per un passo, non ce la faccio mai”, ha dichiarato Roccuzzo in lacrime poco dopo l’eliminazione, ma tutto quello che lui ha saputo dimostrare sul palco di X-Factor è il segno che per calamitare lo sguardo, le orecchie e l’attenzione su di sé non occorrono sempre presenze sceniche importanti o sconvolgenti, ma è sufficiente toccare le giuste corde: quelle del cuore. Il passo mancante potrebbe non essere così lontano. (Immagine di copertina dalla diretta di Sky Uno)

Ecco il video dell’esibizione: https://xfactor.sky.it/video/roccuzzo-la-notte-arisa-623601