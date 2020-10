“Lockdown da scongiurare: Governo intervenga su trasporto pubblico, aiuti per commercio e più controlli”

Tempo medio di lettura: < 1 minuto

“Servono risposte dal Governo per alleggerire l’afflusso di persone sul trasporto pubblico locale, dilazionare gli orari di ingresso/uscita dalle scuole superiori e adottare interventi mirati per aiutare il settore del commercio, in particolar modo quello della somministrazione bevande e alimenti, che sta entrando ancora in seria crisi”.

A dirlo oggi, a fronte della situazione relativa all’emergenza sanitaria che stiamo vivendo, con l’aumento dei contagi, è Giacomo Cosentino, capogruppo di Lombardia Ideale in Consiglio regionale.

“Ogni giorno passo parecchie ore a parlare con lavoratori e mi piange il cuore a sentire certe situazioni – continua Cosentino – ; ci sono molti imprenditori e commercianti che stanno rispettando tutti i protocolli ed è giusto che possano continuare a lavorare, chi sbaglia deve pagare ma non possono pagare tutti per colpa di qualcuno che sbaglia. Credo che sia più sicuro andare in un negozio, in un ristorante o in un bar controllato, dove si rispettano le norme, piuttosto che in una metropolitana o all’uscita di qualche scuola superiore”.

Conclude Cosentino, “Bisogna assolutamente scongiurare un nuovo lockdown ponendo subito in essere ulteriori misure precise e incisive a livello governativo, che ci permettano di convivere in sicurezza col virus. Infine è fondamentale il lavoro dei medici di base per evitare che appena qualcuno ha un colpo di tosse si rechi al pronto soccorso, non bisogna assolutamente farsi prendere dal panico”.