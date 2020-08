Orino, al via i laboratori per bambini: con “Il Pargolario” l’arte incontra la scienza

Tempo medio di lettura: < 1 minuto

L’associazione “Il Pargolario” propone 3 laboratori didattici dedicati ai più piccoli a tema scienza, letteratura e storia. “L’idea alla base del progetto – spiegano i membri dell’associazione- è che l’arte cammina con la scienza e noi vogliamo ricordare l’anno 2020, e quindi farlo apprezzare e conoscere ai bambini, come il centenario dalla nascita di Gianni Rodari, o il 250esimo compleanno di Beethooven, o ancora il 500esimo anniversario della morte di Raffaello”

I laboratori didattici proposti saranno “learning by doing”, ovvero strutturati in modo da imparare attraverso la pratica; ciò significa che all’interno di questo progetto l’esperienza dei più piccoli diventa apprendimento come risultato di azioni partecipate.

Gli incontri si svolgeranno nelle giornate di venerdì 14, 21 e 28 agosto tra le 14.30 e le 16.30 presso il Crotto della Gesiola a Orino, nella splendida cornice del Parco Regionale del Campo dei Fiori.

Il primo laboratorio sarà incentrato sulla letteratura, in particolar modo sul racconto “L’albero delle pantofole” di Gianni Rodari, una storia che di certo stimolerà la fantasia e la creatività di tutti i bambini. Il secondo venerdì sarà invece dedicato alla fisica, dove, con giochi e esperimenti, i più piccoli si avvicineranno al linguaggio del mondo che ci circonda. Infine, per l’ultimo incontro, il laboratorio sarà una vera e propria caccia al tesoro del Sacro Graal.

Ogni incontro ha il costo di 5€ per i tesserati del Crotto (la tassa di iscrizione è di 15€ l’anno a famiglia), il prezzo è comprensivo di merenda. Le iscrizioni sono aperte a bambini di età compresa tra i 5 e gli 11 anni, la prenotazione è obbligatoria entro il 12 agosto al numero 366 755 0411 di Daniela Mior, presidente dell’associazione. Per maggiori informazioni o chiarimenti contattare Daniela anche su whatsapp.