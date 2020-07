Ciclismo, pronti per il Grande Trittico Lombardo: “Sarà nuovo, diverso, tradizionale”

Tempo medio di lettura: 3 minuti

Il Grande Trittico Lombardo – UCI ProSeries è la seconda gara di ciclismo per professionisti – la prima sarà le Strade Bianche – che si disputa in Italia dopo lo stop causato dalla pandemia. La competizione è stata presentata nella mattinata di oggi, giovedì 23 luglio, presso l’Auditorium Testori nel palazzo di Regione Lombardia dal presidente Attilio Fontana e dall’assessore allo Sport e Giovani, Martina Cambiaghi.

Il “Grande Trittico Lombardo” quest’anno riunirà in via del tutto eccezionale in un’unica competizione, le tre storiche gare del Trittico Regione Lombardia – Coppa Agostoni, Coppa Bernocchi e Tre Valli Varesine – e si svolgerà lunedì 3 agosto.

Oltre ai rappresentanti delle tre città toccate dalla competizione ciclistica, il vice commissario prefettizio Giuseppe Mele per la città di Legnano, il Sindaco di Lissone Concettina Monguzzi e Dino De Simone, Assessore allo Sport del Comune di Varese, presenti a Palazzo Lombardia anche i presidenti delle tre società organizzatrici – riunite nel Comitato Grande Trittico Lombardo rappresentato da Alberto Caleffi – Luca Roveda (U.S. Legnanese 1913), Silvano Lissoni (Sport Club Mobili Lissone) e Renzo Oldani (Società Ciclistica Alfredo Binda). Con loro sul palco anche i rappresentanti dei partner quali Marco Aldeghi (Banco BPM), Paolo Nozza (Presidente Ferrovienord), Alfredo De Martis (Centro Car Cazzaro Saronno). A moderare l’incontro è stato il giornalista Alessandro Brambilla.

“Il Gran Trittico Lombardo – ha detto il presidente Attilio Fontana – rappresenta, dopo il lockdown, un segnale importante per il ciclismo e una nuova opportunità di crescita per tutto lo sport. È anche motivo di ripresa per il territorio lombardo, e in particolare varesino, che accoglie ogni anno migliaia di turisti, appassionati, atleti e squadre”.

“Si ricomincia a parlare di sport e normalità, della vita che ricomincia a fluire pur con qualche limitazione. Credo che sia bellissimo – prosegue il governatore – quello che le tre società sono riuscite a fare spogliandosi ciascuno della propria storia per fare qualcosa di nuovo in questo momento di difficoltà. Grazie alle Società, allo Sport e alla Lombardia che dimostra di essere forte e determinata”.

“Gli occhi del mondo sportivo – ha concluso Fontana – saranno nuovamente puntati sulla nostra Regione per assistere a un evento eccezionale. Questo sarà l’ennesima dimostrazione di forza e intraprendenza da parte del nostro meraviglioso territorio“.

Saranno 21 le squadre che prenderanno il via da Legnano alle ore 12 e arriveranno a Varese verso le ore 16.30. I ciclisti toccheranno anche Busto Arsizio, San Giorgio su Legnano, Parabiago e Legnano. Pedaleranno poi verso Lissone dove percorreranno un mini circuito tipico della Coppa Agostoni. Dopo Saronno andranno verso la Valle Olona con la classica salita del “Piccolo Stelvio” di Castiglione Olona. Si dirigeranno quindi a Varese dove percorreranno i quattro giri del circuito Tre Valli Varesine.

“Quando ho ricevuto la lettera del presidente Oldani, – ha dichiarato l’assessore Martina Cambiaghi – quando nessuno di noi sapeva se lo sport sarebbe ripartito, mi sono emozionata. Ho visto in voi l’esempio sportivo della concretezza, pragmatismo, coraggio, solidarietà tipico dei lombardi. Vi siete reinventati e siete andati avanti, avete fatto rete, sistema tra di voi, tre importanti società ciclistiche della Lombardia, ma anche tra le Istituzioni, Partner e Sponsor. Tutti insieme siamo riusciti a fare squadra. Per portare quello che è forse l’unico esempio di come lo sport lombardo si sia reinventato per poter presentare all’intero mondo, visto che sarà in diretta RAI, quello che è il bello dello sport lombardo: il ciclismo, le nostre terre, il nostro territorio, la nostra economia, le nostre peculiarità. Nei diversi convegni vi cito sempre come esempio, perché siete riusciti a portare qualcosa di nuovo, diverso, tradizionale”.

“Vogliamo dare un segnale alle Istituzioni e agli Sponsor che hanno accettato di vivere questa avventura”, afferma Alberto Caleffi. “Mi auguro che il 3 agosto sia un momento di ripartenza, dove non si riprenderà solo a correre. Faremo tutto il possibile perché la gara abbia la migliore qualità dal punto di vista sportivo, ma stiamo facendo di tutto per rispettare i protocolli imposti affinché sia garantita la sicurezza della salute. Auguriamo alla Lombardia martoriata da questa emergenza, che possa rialzarsi e riprendersi come ha sempre fatto, come pilastro dell’Italia”.

Renzo Oldani, patron della “Binda” che ha invitato tutti alla collaborazione e al rispetto dell norme anti-covid, ha poi affermato “Noi del ciclismo abbiamo grinta, soffriamo, ci crediamo. Ci saranno salite e discese, ma ci crediamo, insieme alle Istituzioni e ai Partner che ci sostengono. Insieme si può“.

La gara, che si disputerà nel pieno rispetto delle norme anti-Covid, sarà trasmessa in diretta televisiva su Rai 2.