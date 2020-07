Premio letterario “Scritture di Lago”, ultimi giorni per partecipare alla sezione inediti

Tempo medio di lettura: 2 minuti

Si è conclusa il 30 giugno con la partecipazione di circa una trentina di opere la prima edizione della sezione narrativa edita del premio letterario “Scritture di Lago”, organizzato dall’associazione “Lario In” con il sostegno di “Banca Generali Private”.

Il dottor Guido Stancanelli, presidente di Lario In e District Manager di Banca Generali Private per le sedi di Como, Lecco, Legnano, Sondrio, Varese e promotore del premio ha dichiarato: “Siamo molto soddisfatti del riscontro avuto dalla sezione della narrativa edita, la letteratura ambientata sui laghi è un settore di nicchia che ha bisogno di essere promosso come incentivo al turismo, che è una delle industrie principali dell’economia delle regioni di lago, in particolare di quella dei laghi Prealpini amati e frequentati da turisti provenienti da tutto il mondo e ancora poco conosciuti come meta di turismo per gli italiani”.

Le opere in concorso verranno valutate dal comitato di lettura che entro il 15 settembre selezionerà 5 finalisti. C’è ancora tempo fino al prossimo 15 luglio per partecipare alla sezione narrativa inedita a cui partecipano racconti inediti, ovvero mai pubblicati, neppure sul web, di lunghezza tra le 15mila e le 30mila battute, ambientati in una località reale e ben descritta dei laghi prealpini italiani e della Svizzera Italiana. I racconti devono essere spediti a concorso@scritturedilago.com in formato Word accompagnati, su un documento separato, da una breve sinossi con l’indicazione dei luoghi di ambientazione, dal curriculum vitae e i dati personali dell’autore. In premio 400 euro per il 1° classificato, 200 euro per il 2° classificato, e 100 euro per il 3° classificato.

Il premio Scritture di Lago è patrocinato dalla Comunità di Lavoro Regio Insubrica, Provincia di Como, Provincia di Varese, Comune di Varese, Città di Como, Camera di Commercio di Como e Lecco, Camera di Commercio di Varese, Camera di Commercio del Verbano, Cusio e Ossola, Confindustria Como, Confcommercio Como, FAI Lombardia e dall’associazione culturale La Gente di Lago fondata dallo chef Marco Sacco.

Scritture di Lago ha un duplice obiettivo: da un lato, incentivare la scrittura e la lettura e, dall’altro, promuovere il turismo nelle zone lacustri, favorendo la conoscenza del ricco patrimonio ambientale e culturale che connota tali località con un’operazione di marketing territoriale.

Il bando completo e tutte le informazioni sono sul sito www.scritturedilago.it.