“Con i bambini e i ragazzi a fare musica”: Solevoci porta un laboratorio nei campi estivi

Partiti i centri estivi per bambini e ragazzi in questa estate così strana, non poteva certo mancare una proposta musicale. E, anche questa volta, Solevoci c’è. Da due settimane, infatti, è presente con un laboratorio di work-song e body-percussion all’interno del centro estivo del CAG Rainoldi di Varese e del Ramingo al Camp di Cardano al Campo, con la preziosa collaborazione di Francesca Zingaro, docente di propedeutica musicale, teoria e solfeggio e clarinetto. Sono 75 i bambini tra i 6 e i 12 anni a Cardano e 40 quelli a Varese, che ogni settimana aspettano con impazienza questo appuntamento.

“Ci è sembrato molto importante – in questo momento storico – portare musica e canto corale nei camp estivi” – ci racconta Francesca Sangalli, coordinatrice dei progetti di Solevoci all’interno delle scuole. “Una proposta pensata proprio per i bambini e i ragazzi, seppur in un contesto di nuove regole. Un’esperienza davvero molto positiva, che permette loro di divertirsi e di socializzare. È vero, non possono ancora abbracciarsi, eppure il canale musicale li fa sentire uniti. Si creano dinamiche, il gruppo si consolida, anche se a distanza. Uniti, in sicurezza. Questo è il grande potere della musica e del canto corale: fare da collante”.

Cosa si fa in questo laboratorio? L’attività è molto articolata e differenziata per età. Si lavora sulla ritmica, usando il proprio corpo. Poi esercizi di vocalità, sulle note degli spiritual e delle work-song. C’è poi una proposta di improvvisazione: insieme si costruisce un brano, accompagnandosi con l’ukulele. Per finire, non poteva mancare un momento di costruzione di strumenti musicali, per sonorizzare i brani creati insieme.

Questi laboratori, che dureranno fino alla fine di luglio, rientrano nel progetto “Tre passi insieme” finanziato con il “Bando volontariato e associazionismo 2019” di Regione Lombardia, che ha l’obiettivo di promuovere il benessere e di prevenire il disagio psico-sociale all’interno delle scuole primarie e secondarie di Varese e provincia. Partner di questo progetto sono quattro realtà varesine: Amici della Fondazione Carlo Rainoldi, Associazione Solevoci APS, Associazione Il Cortile e l’Associazione l’Albero.

Un progetto ambizioso, articolato nei contenuti e nelle azioni, che sarebbe dovuto partire concretamente proprio nei primi mesi dell’anno, coinvolgendo diversi bambini ed adolescenti, ma che ha subìto una forte battuta d’arresto, causa l’emergenza sanitaria che ci ha visti tutti coinvolti. Ma che riparte. Proprio da qui, da quest’estate 2020.

