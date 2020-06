Da Luino in Romagna e in Liguria via bus, ripartono le linee mare di Autolinee Varesine e STIE

Tempo medio di lettura: 2 minuti

Con l’arrivo dell’estate, venuti meno i vincoli alla mobilità interregionale, è possibile programmare la propria vacanza al mare anche pensando di utilizzare l’autobus come mezzo per recarsi in alcune località turistiche come la Riviera Romagnola o il litorale ligure.

Anche quest’anno Autolinee Varesine e Stie propongono il servizio della linea Gran Turismo Luino-Varese-Gabicce, a cui si affianca (con partenza da Varese) la tratta per la Liguria sino a Diano Marina.

Pur con orari e tariffe del tutto simili a quelli degli anni scorsi, tali servizi si svolgeranno nel pieno e assoluto rispetto delle normative per la tutela della salute di tutti, garantendo ad esempio una capienza ridotta degli autobus, oltre alla regolare sanificazione degli stessi e ovviamente all’obbligo di mascherina per i passeggeri.

Da Luino, dunque, è possibile raggiungere tutte le più celebri località della Romagna: da Lido di Classe a Milano Marittima, da Cervia a Cesenatico, da Rimini a Riccione sino a Misano, Cattolica e appunto Gabicce, gli autobus Gran Turismo di Autolinee Varesine e Stie servono meticolosamente tutti i paesi con fermate situate in posizione strategica rispetto alle principali strutture alberghiere.

Le partenze da Luino e da Varese verso la Romagna si effettuano al venerdì e al sabato, dal 26 giugno sino al 30 agosto. Le corse di ritorno, invece, vengono svolte al sabato e alla domenica. Durante il viaggio è ovviamente prevista almeno una sosta in autogrill.

Per quanto riguarda la linea verso la Liguria, invece, le corse sia di andata sia di ritorno si effettuano unicamente nella giornata di sabato e il servizio sarà in vigore dal 27 giugno al 29 agosto. Dopo un comodo viaggio in autostrada, si potrà quindi raggiungere la Riviera di Ponente: da Varazze ad Albisola, da Spotorno a Finale, poi Pietra Ligure, Loano, Borghetto, Alassio e Laigueglia sino ad arrivare a Diano Marina.

Le prenotazioni avvengono sul sito www.busitalia.it, a cui può accedere ciascun utente dal proprio computer o smartphone. In alternativa, ci si può recare presso l’ufficio di Autolinee Varesine di Luino sito in viale Dante 9, aperto dal lunedì al venerdì con orario 8.15-12.00/14.15-18.00 e al sabato solo al mattino, oppure presso alcune agenzie viaggi.

A seconda della destinazione, le tariffe spaziano tra i 57 e i 60 Euro per tratta: nel biglietto è ovviamente incluso un bagaglio “da stiva” e un piccolo collo a mano da tenere in cabina.

Tutte le informazioni, compresi gli orari dettagliati, sono disponibili all’indirizzo web https://www.autolineevaresine.it/it/Romagn-e-Liguria-al-mare-con-AutolineeVaresine.html.