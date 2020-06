Cinque studenti del “Città di Luino” raccontano in radio il bel progetto “Varesinando”

Tempo medio di lettura: 2 minuti

Nella giornata di venerdì 12 giugno, i cinque ragazzi dell’ISIS “Città di Luino – Carlo Volontè”, capitananti dal loro docente, professor Marco Santaromita Villa, hanno risposto alle domande di Stefania Barile, curatrice di Filosofia per tutti, in onda su Radio Missione Francescana il venerdì pomeriggio ed in replica il lunedì 15 giungo alle ore 21.30.

Il professor Santaromita Villa ha introdotto i suoi ragazzi spiegando com’è nato il progetto di “Varesinando” e le motivazioni per cui hanno portato i cinque adolescenti a curare in toto tutte le fasi della costruzione di un prodotto multimediale fruibile da tutti. I “fantastici 5”, così soprannominati durante il periodo dei lavori, hanno raccontato ai microfoni della radio la loro esperienza. Esperienza che si è svolta ed è maturata tra le mura dell’INVAR Informatica e lungo le vie del centro di Varese, ma non solo.

Hanno raccontato dell’intervista al sindaco Davide Galimberti, allo chef Roberto Valbuzzi, al direttore del Teatro OpenJobsMetis Filippo De Sanctis e delle meravigliosa avventura al Sacro Monte di Varese e molto altro. Il progetto portato avanti dall’ISIS “Città di Luino – Carlo Volontè” e dall’INVAR Informatica è il frutto della partecipazione ad un bando di concorso della Camera di Commercio di Varese, che ha visto concorrere molte scuole e altrettante aziende.

Come ha giustamente fatto presente la conduttrice, il contenitore multimediale è fruibile dal proprio pc ed offre anche spunti per un turismo sostenibile nella città di Varese. In conclusione non si può non citare colui che accompagna il visitatore in tutte le parti del sito web, ovvero il Bernascone, uno dei campanili barocchi più famosi della Lombardia, alias “Nando”, che Stefania Barile ha presentato magistralmente ai microfoni di Radio Missione Francescana.