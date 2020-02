Fondazione Cariplo e Regione Lombardia, progetti emblematici: un milione di euro a Besozzo

Parrocchia di S. Vittore M. per restauro e ripristino conservativo del Campanile di S. Vittore in Varese, in occasione del 400esimo anno dall’inizio della sua edificazione al fine di consentire la valorizzazione di un bene culturale identitario per la città di Varese. Contributo di 1.000.000 di euro da Regione Lombardia

Fondazione Istituto Insubrico di Ricerca per la Vita per il progetto “ALEPH CON ZERO”. Rafforzamento materiale ed immateriale della filiera Life Science in Provincia di Varese”. Il progetto riguarda la costituzione di un centro di ricerca volto a favorire il rafforzamento dell’Insubria Bio Park e l’incremento della filiera life science in Provincia di Varese. Contributo di 1.350.000 euro da Fondazione Cariplo

Fondazione Bellora Onlus per il progetto ‘Terra. LUNA’ Un unico universo”, un modello di presa in carico dei pazienti autistici con particolare attenzione al benessere del minore e degli adulti di riferimento. Contributo di 1.500.000 euro ( 500 mila da Fondazione Cariplo, 1 milione da regione Lombardia)

Provincia di Varese per il progetto “MO.V.E.O.N. – MObilità leggera in VallE OloNa”, un progetto basato su una visione di sviluppo della mobilità sostenibile attraverso la realizzazione di una infrastruttura ciclabile multifunzionale. Contributo di 2..100.000 euro da Fondazione Cariplo

Fondazione Casa Amica Cesare Carabelli Onlus per il progetto “Residenza La Ghianda” per ristrutturare un immobile, a Somma Lombardo, e realizzare otto alloggi per il Dopo di noi rivolto a persone con disabilità acquisita. Contributo di 1.050.000 euro da Fondazione Cariplo

Fondazione Renato Piatti Onlus per il progetto “PreSSD – Presidio Socio Sanitario Disabilità” per la presa in carico delle persone con disabilità diversificate e autismo a Besozzo (VA). Contributo di 1.000.000 euro da Regione Lombardia

Giovanni Fosti, Presidente Fondazione Cariplo: “I progetti Emblematici maggiori offrono la possibilità di realizzare azioni molto significative, sia da un punto di vista simbolico che di impatto per tutta la comunità. Grazie a questa importante dotazione di risorse, Fondazione Cariplo ha voluto stimolare la collaborazione tra i diversi soggetti che vivono e operano nella provincia di Varese per individuare e sviluppare progetti di ampio respiro che possano interpretare e rispondere alle esigenze che emergono dal territorio. Le azioni finanziatevanno dal potenziamento di servizi per le persone che vivono situazioni di fragilità, in particolare disabilità e autismo, allo sviluppo di un centro per la ricerca sul Life Science, infrastrutture di mobilità sostenibile e infine al restauro conservativo del campanile di San Vittore”

Attilio Fontana, Presidente Regione Lombardia: “Apprezzo molto il lavoro di selezione svolto per questi progetti da Fondazione Cariplo. Ci consente, infatti, di individuare interventi comuni che non solo sono validi dal punto di vista tecnico, ma anche significativi per i cittadini. Si tratta, infatti, di progetti finalizzati alla valorizzazione di luoghi simbolo delle comunità che li ospitano, che con la loro realizzazione incidono positivamente nello sviluppo dei territori interessati. Pertanto, Regione è orgogliosa di proseguire in questa virtuosa collaborazione con la Fondazione, esempio emblematico di una sinergia pubblico-privato che caratterizza da sempre il sistema economico lombardo”.