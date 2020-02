Colazione con il km 0 “made in Varese”, protagonista anche un agriturismo di Montegrino

Tempo medio di lettura: 2 minuti

La colazione in agriturismo? “È il modo migliore per iniziare la giornata, perché il risveglio con i prodotti della terra a filiera corta dà una marcia in più”. Parola di Massimo Grignani, presidente di Terranostra Lombardia e Varese che ha fortemente voluto questo evento: un B2B, un punto di contatto dove si sono confrontati, nella mattinata di oggi, i titolari degli agriturismi e delle imprese lombarde che effettuano vendita diretta attraverso la rete di Campagna Amica. Location, un agriturismo della vicina Garbagnate, “Agrimania”.

Diverse le adesioni e i prodotti “made in Varese”, con tanti protagonisti: dai formaggi e latticini dell’azienda agricola “Il Ronco” di Paolo Zanotti (Casciago) ai mirtilli firmati “Poc a Poc”, di Enrico Montonati (Vergiate), e ancora le uova di Fiorella De Ambrosi dell’agriturismo “La Pometa” (Montegrino), e ancora il miele il miele dell’apicoltura di Joris Lavini (Arcisate), i fichi e le confetture delle Terre di Solomon di Sabrina Ronzan (Albizzate) e l’ortofrutta de “Il Pascolo” di Elena Zibetti (Cairate).

“L’incontro – prosegue Grignani – offre la possibilità di un confronto e interscambio diretto fra imprese che fanno agricoltura: un evento che offre ai titolari di agriturismo la possibilità di conoscere e chiedere informazioni alle aziende di Campagna Amica che presenteranno i loro prodotti sia dolci che salati, facendo conoscere le caratteristiche, offrendo degustazioni e informazioni: ciò è importante per integrare l’offerta della prima colazione nella ricettività agrituristica, dando la possibilità di proporre ai loro ospiti un ghiotto “risveglio” all’insegna del chilometro zero.

“Ciò è importante per aumentare ulteriormente l’appeal delle nostre strutture, scommettendo sulla qualità, impareggiabile, dei prodotti che giungono dalle nostre terre – spiega ancora il presidente -. L’occasione di lavoro rappresenta anche un’opportunità di crescita e sviluppo per migliorare la qualità dell’offerta ad un consumatore sempre più attento e curioso. Altrettanto importante è il legame con le imprese di Campagna Amica, che possono così rendersi visibili anche agli ospiti dell’agriturismo, che, incuriositi, possono così inserirli nelle mete di visita del loro viaggio o della loro permanenza”.

Gli agriturismi del territorio sono attenti a ogni minima cura del soggiorno dell’ospite accolto, proponendo allo stesso tempo ciò che di meglio il territorio può offrire: dai biscotti della cascina alle tisane agricole, ma anche formaggi e salumi (molto apprezzati dagli ospiti stranieri, avvezzi alla cosiddetta “colazione continentale” che comprende anche le uova, presenti anch’esse oggi al B2B di Garbagnate), farine, succhi di frutta, latte, yogurt, confetture, marmellate, miele e composte.

”L’adesione è stata massiccia da tutta la Lombardia e questo ci fa pensare che simili iniziative dovranno essere ripetute, diventando uno strumento ordinario di condivisione tra le nostre imprese agricole che hanno tutte lo stesso interesse: soddisfare i nostri clienti proponendo prodotti di qualità con una origine garantita” conclude Grignani.