Luino, in biblioteca sulle tracce di Lombroso: “Verità o falsa scienza?”

Tempo medio di lettura: 2 minuti

Unificazione dell’Italia o invasione? Le mille camicie rosse, bagnate di sangue amico? Garibaldi fu un eroe? Cavour stratega o calcolatore? Briganti, terroristi o partigiani? Lombroso chi era? La conformazione cranica dei briganti meridionali poteva essere causa del loro essere delinquenti? Antropologia o tetra follia? Il museo Lombroso di Torino, luogo da visita-studio o museo splatter di basso livello?

Domenica, 26 gennaio, il professor Domenico Iannantuoni, studioso meridionalista e fondatore del Comitato tecnico-scientifico “No Lombroso”, sarà a Luino per rispondere ai tanti quesiti sopra riportati, alla ricerca di una ricostruzione che sia appoggiata dalla scienza. Il racconto è quello relativo a una parte fondamentale della storia d’Italia, vista però con altri occhi, quelli colmi di rabbia degli sconfitti.

“I nostri fratelli meridionali esigono conoscere la loro storia, scritta con le loro mani – afferma Luca Pandolfi, organizzatore dell’incontro insieme ad Angela Facente -. Finalmente sembra scoccata la scintilla della curiosità, in questa direzione. Siamo onorati e felici di avere nella nostra Luino il professor Iannantuoni – sottolinea ancora Pandolfi – storico che non si accontenta della verità divulgata. Come sempre, però, a fianco di personaggi rinomati, cerchiamo di dare luce ai nostri giovani talenti”.

Per quest’ultima ragione durante l’incontro, in programma a partire dalle ore 16 di domenica, presso la biblioteca comunale di Villa Hussy, la scrittrice Teresa Rappa, originaria della città lacustre, presenterà il suo libro d’esordio, “Fallo e basta” (Europa Edizioni), un viaggio coraggioso e introspettivo che la scrittrice, poco più che ventenne, ha scelto di percorrere alla ricerca di sé stessa.

“Vi aspettiamo numerosi – conclude Pandolfi – e vogliosi di interagire con noi in un sereno confronto dedicato ad una tematica affascinante. Siamo sicuri che trascorreremo insieme due ore piacevoli. Ringraziamo di cuore l’ufficio Turismo di Luino ed il personale addetto per lo sforzo profuso al fine di rendere attuabile questo evento”.