Piccole e medie Imprese, Regione rifinanzia il bando “Al Via” con 3 milioni di euro

Le piccole e medie imprese lombarde, costituite e iscritte al Registro delle Imprese da almeno 24 mesi, potranno accedere al fondo di garanzia “Al Via” gestito da Finlombarda.

La Giunta di Regione Lombardia ha infatti ha approvato una delibera, su proposta dell’assessore allo Sviluppo Economico Alessandro Mattinzoli, in cui sono ricollocati, nello stesso fondo di garanzia, altri tre milioni di euro a favore delle

imprese. I settori interessati sono quello del manifatturiero, delle costruzioni, dei trasporti, dell’agromeccanico e dei

servizi alle imprese iscritte all’Albo Regionale.

“Questa è una misura che risponde alle esigenze delle nostre imprese e alla loro crescita – ha detto l’assessore Mattinzoli -. Un sostegno concreto per gli investimenti strategici, come l’acquisto di macchinari ed immobili o per interventi strutturali e di riconversione e rilancio delle aree produttive. Ancora una volta Regione Lombardia dimostra di essere al fianco di chi lavora, di chi produce” ha concluso l’esponente della Giunta lombarda”.

La misura agevolativa a favore delle imprese del “Fondo Al via” si compone di un finanziamento, una garanzia gratuita sul finanziamento e un contributo a fondo perduto in conto capitale.