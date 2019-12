Polizia Postale e delle Comunicazioni, tutte le attività del 2019 in Lombardia

Tempo medio di lettura: 3 minuti

La Polizia Postale e delle Comunicazioni ha comunicato questa mattina tutti i risultati conseguiti durante il 2019, con una panoramica dedicata alle attività svolte in Lombardia.

Nell’assicurare un costante supporto operativo ai Questori quali Autorità di Pubblica Sicurezza sul territorio lombardo, anche mediante la continua veicolazione delle notizie presenti sul web ritenute rilevanti per la prevenzione e il contrasto dei reati, il Compartimento Polizia Postale e delle Comunicazioni di Milano, insieme alle 8 Sezioni provinciali, ha conseguito importanti risultati in tutti i principali ambiti di azione della Specialità.

Veicolando sul territorio le linee strategiche del Dipartimento della Pubblica Sicurezza del Ministero dell’Interno, ha profuso un particolare impegno nell’attività di prevenzione dei reati, promuovendo momenti di confronto sia con i cittadini (in particolare con i minori) che con le imprese. Sono infatti continuati e intensificati gli incontri formativi presso gli istituti scolastici lombardi (167 le scuole coinvolte), durante i quali gli specialisti della Polizia Postale e delle Comunicazione hanno incontrato 14572 alunni, 2667 genitori, 1760 docenti, oltre a 601 tra medici, avvocati, operatori socio-sanitari e altre figure professionali.

Per quanto riguarda invece il mondo delle imprese, anche in attuazione di specifici protocolli stipulati con Assolombarda e Confcommercio Lombardia, è stato assicurato un costante scambio di informazioni circa le minacce e le vulnerabilità della rete internet. Grazie a tale flusso informativo è stato possibile sventare numerosi tentativi di frode ai danni di aziende lombarde operanti in Italia e all’estero.

Rispetto alla prevenzione e al contrasto del fenomeno del terrorismo di matrice jihadista in Rete, il Compartimento di Milano ha condotto un costante monitoraggio del web, anche mediante agenti sotto copertura, al fine di individuare contenuti di interesse investigativo all’interno degli spazi e dei servizi di comunicazione online. Complessivamente sono stati monitorati ben 3119 spazi del web.

L’attività preventiva e informativa del Compartimento e delle Sezioni ha visto, inoltre, momenti di collaborazione con le locali Digos, alle quali è stato costantemente assicurato il necessario supporto tecnico specialistico. Grazie al rapporto sinergico con le Autorità Giudiziarie lombarde e alla valorizzazione degli aspetti di cooperazione internazionale di polizia – attuata mediante apposite riunioni presso i competenti organismi sovranazionali – è stato possibile incardinare numerose attività di polizia giudiziaria finalizzate al contrasto dei principali fenomeni di cybercrime.

Sul fronte del contrasto dei reati contro la persona, particolare attenzione è stata rivolta ai minori e alle “fasce deboli”. A tale riguardo, si evidenzia che proprio nei giorni scorsi, nell’ambito di un caso di stalking, è stata data esecuzione a una misura cautelare, emessa dal GIP di Milano, consistente nel divieto di avvicinamento dello stalker alla vittima delle condotte persecutorie e ai suoi familiari.

Per quanto attiene al contrasto della pedopornografia online, il Compartimento di Milano ha monitorato 497 spazi del web e condotto attività di indagine che hanno portato al deferimento all’Autorità Giudiziaria di 38 persone a all’arresto di un soggetto in esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal GIP di Torino.

Sul piano del contrasto dei reati informatici, si segnala l’operazione “Trap Extorsion” che ha consentito di individuare un soggetto italiano il quale, mediante l’inoculazione di un software malevolo nascosto all’interno di alcune foto inviate a frequentatori di chat erotiche, carpiva materiale video-fotografico e altre informazioni “compromettenti”. Successivamente inviava alle vittime una richiesta di denaro, da corrispondere in Bitcoin, pena la diffusione sulla Rete dei dati illecitamente carpiti. Al termine delle indagini l’autore del reato è stato raggiunto da un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal GIP di Milano.

É stato inoltre individuato e disarticolato un gruppo criminale, composto da 4 cittadini italiani e un algerino, dedito a frodi informatiche, furti, riciclaggio e favoreggiamento dell’immigrazione clandestina. In particolare, è stata colta in flagranza di reato una coppia che stava per contrarre un matrimonio che avrebbe permesso allo sposo, cittadino algerino irregolare sul territorio italiano, di eludere le norme sul soggiorno degli stranieri, previo pagamento di una somma di denaro. Gli investigatori del Compartimento di Milano, coordinati dalla locale Procura della Repubblica, stavano da tempo sviluppando delle informazioni su alcuni pagamenti elettronici – ritenuti corrispettivo per combinare (veri) matrimoni in favore di stranieri irregolari – confluiti verso un gruppo di individui, italiani e stranieri, dedito alla commissione di frodi online. L’indagine ha portato al deferimento all’Autorità Giudiziaria di 4 soggetti (di cui 3 arrestati in flagranza) e all’allontanamento di 3 persone dal territorio nazionale.