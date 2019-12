“Varesinando”, la città raccontata con gli occhi di cinque studenti del “Città di Luino”

Tempo medio di lettura: < 1 minuto

Sono in totale duecentocinquanta gli studenti degli istituti superiori che, a livello provinciale, hanno preso parte ad un’importante esperienza formativa voluta da Camera di Commercio per l’insieme di attività che costituiscono il meccanismo di alternanza “scuola lavoro”.

Protagonisti nel folto gruppo di classi anche cinque studenti dell’ISIS “Città di Luino – C. Volontè”, autori di uno dei quattordici “Projects Work” presentati questa mattina presso il centro congressi di Ville Ponti.

Un progetto che risponde al nome di “Varesinando“, diffuso in rete attraverso un sito web, intuitivo e scorrevole nella navigazione, realizzato anche in questo caso dagli studenti, mediante WordPress. Lo scopo dell’attività è stato quello di approfondire la conoscenza di Varese, raccontandola attraverso le parole dei cittadini e di alcuni imprenditori.

Territorio, a tavola, economia, sport e cultura sono i menù che compaiono sullo sfondo del portale, e che definiscono le macro sezioni in cui è stata suddivisa la ricerca, utile per mettere in primo piano i luoghi caratteristici ed emblematici della Città Giardino, ma anche per focalizzare l’attenzione sul cuore pulsante dell’economia e sulle eccellenze locali.

Per saperne di più e scoprire nel dettaglio il sito a cura dei luinesi Matteo, Emanuele, Matteo, Simone e Lorenzo cliccare su www.varesinando.it.