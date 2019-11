A Milano arriva il Villaggio delle Meraviglie, per un Natale a misura di famiglia

Un appuntamento da non perdere sabato 30 novembre e domenica 1 dicembre, per l’inaugurazione della 13esima edizione del Villaggio delle Meraviglie, il parco di Natale nel cuore di Milano ai Giardini Indro Montanelli di Porta Venezia, che fino a lunedì 6 gennaio rallegrerà il periodo delle feste a migliaia di bambini e famiglie.

Sabato 30 novembre dalle ore 10 fino alle 21, sarà il momento dell‘anteprima del Villaggio delle Meraviglie, dove ci saranno Babbo Natale, nella sua nuova casetta, gli Elfi, le attrazioni a tema, l’Albero giostra, il Presepe in movimento di oltre 30 mq, il mercatino con lo street food natalizio, le animazioni e la pista di pattinaggio coperta e riscaldata più grande del Nord Italia.

Domenica 1 dicembre dalle ore 16.30 sarà il momento dell’inaugurazione ufficiale, dove la direttrice artistica Ambra Orfei darà il benvenuto ai visitatori ed insieme agli Elfi, alla Regina dei Ghiacci anche ai due super ospiti d’eccezione tanto amati dai bambini: Carolina e Topo Tip. Il duetto si esibirà nel baby dance show Carolina & Topo Tip Balla con Noi – progetto Sony Music e Studio Bozzetto – con i loro principali successi e l’inedita canzone di Natale scritta ed eseguita da Carolina.

Un’occasione per conoscere dal vivo i due beniamini dei bambini: Carolina Benvenga, volto noto della tv dei ragazzi, e Topo Tip protagonista di libri e serie animate diffuse in tutto il mondo, molto amati in tv e seguiti anche sul web.

Il Villaggio delle Meraviglie è anche on air su Radio Number One e online su www.villaggiodellemeraviglie.com e sui canali social Facebook e Instagram.