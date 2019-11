A Cuveglio “A tavola con i Celti della Valcuvia”, si chiude il festival Cerealia

Si conclude a Cuveglio l’edizione Cerealia Lombardia 2019, che quest’anno aveva come tema “L’etica nel piatto: cibo, salute e ambiente”. Già lo scorso 30 settembre è stato organizzato un Forum nel capoluogo della Regione, presso la sede Anci, a cura dell’Unpli (Unione Pro Loco).

Sabato 16 novembre per conto l’associazione Aisu, insieme alle altre associazioni del territorio della Valcuvia, tra cui l’associazione Anziani di Cuveglio, la Pro Loco di Casalzuigno e di Arcumeggia, con il patrocinio del Comune di Cuveglio, si terrà l’ultimo incontro in calendario per l’edizione di quest’anno di questo festival che ha già ricevuto tre medaglie dal Presidente della Repubblica ed è stato riconosciuto dal Parlamento europeo tra i migliori festival dell’area del Mediterraneo.

Il programma della giornata prevede alle ore 10.30, presso la sala polivalente del Comune di Cuveglio, l’incontro con l’archeologo dottor Fabio Cocomazzi, dal titolo “A tavola con i Celti della Valcuvia”. Il tema sarà l’alimentazione nella storia del nostro territorio, con particolare riferimento a cosa si mangiava al tempo dei Celti e quali cereali erano messi a tavola.

Seguirà alle 12.30, presso il Circolo Cooperativo e Ricreativo di Cuveglio, l’inaugurazione di una mostra con pannelli illustrativi sull’alimentazione e per finire, alle ore 13 una gustosa polentata e la castagnata.