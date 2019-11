Imitare le piante e costruire il futuro, i liceali luinesi incontrano gli esperti

Tempo medio di lettura: 1 minuto

Fa parte del ciclo nazionale “La Scienza a Scuola 2019” l’incontro in programma al Liceo “V. Sereni” di Luino per la giornata di domani, mercoledì 13 novembre. La quinta edizione dell’iniziativa promossa da Zanichelli, porta oltre cinquanta ricercatori negli istituti di diverse regioni italiane, per raccontare a studenti e insegnanti le storie di chi lavora alle frontiere della ricerca.

Sono storie che comunicano passione per la scienza e che danno idee su cosa sappiamo e su cosa stiamo per scoprire in matematica, fisica, chimica, biologia e medicina, con particolare attenzione agli obiettivi dell’Agenda 2030 dell’ONU.

Esiste un ponte tra curiosità naturalistica e tecnologia? Tra le scienze di base condotte da biologi, botanici e chimici e le applicazioni che arricchiscono le startup? Tra il design industriale e le passeggiate nei boschi? Esiste e si chiama biomimetica, una disciplina che, imitando la natura, sostiene l’innovazione più attenta all’ambiente.

Presso l’istituto luinese ne parlerà Renato Bruni, botanico dell’Università degli Studi di Parma, docente presso il Dipartimento di Scienze degli Alimenti e del Farmaco, dove si occupa di piante medicinali, integratori alimentari e metaboliti secondari di origine vegetale, argomenti sui quali ha curato oltre settanta articoli per diverse riviste internazionali. Bruni è inoltre co-fondatore del gruppo di ricerca LS9-Bioactives & Health, che studia il legame tra botanica applicata, sostanze naturali, salute e nutrizione.

