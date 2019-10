Il turismo, una priorità per l’Autorità di bacino lacuale Ceresio, Piano e Ghirla

Tempo medio di lettura: 2 minuti

Quando il turismo chiama, l’Autorità di Bacino risponde. Per il secondo anno consecutivo, l’ente parteciperà con il proprio stand al Salone del turismo della Svizzera: “IViaggiatori – Fiera delle vacanze“. L’evento è in programma dall’1 al 3 novembre al Centro espositivo di Lugano e sono previste più di 10mila presenze provenienti non solo dalla Svizzera, ma anche dall’estero.

Per tre giorni la città di Lugano proporrà un programma di appuntamenti e di incontri per scoprire il mondo, usanze e tradizioni, oltre che una sperimentazione sensoriale attraverso le degustazioni che conducono alla scoperta di luoghi, popoli e culture.

I settori. Al primo posto gli alberghi con oltre 2 mila imprese in regione su 27 mila in Italia, stabili in cinque anni (+1% in regione e -0,8% in Italia), quasi raggiunti dai bed & breakfast con quasi 2 mila attività su 25 mila in Italia, +85% e + 68% in cinque anni, infine i 181 campeggi della regione su 1.893 nazionali, +5% e + 6%.

Forte presenza di donne e giovani. Un settore femminile, in cui le donne pesano il 33% in Lombardia e il 35% in Italia. Forte la presenza giovanile con l’8% di tutte le imprese mentre gli stranieri controllano il 7% in regione e il 6% in Italia.

Il settore in Lombardia. Milano è prima con 1.401 imprese, +7% in un anno e +40% in cinque anni, 22 mila addetti e un giro d’affari annuo da 2,4 miliardi. Vengono poi Brescia con 870 imprese (+14% in cinque anni) e 8 mila addetti, Sondrio con 685 imprese, +30% in cinque anni e oltre 3 mila addetti, Bergamo e Como con quasi 400 imprese e oltre 2 mila addetti, entrambe con una crescita superiore al 20% in cinque anni.

In Italia per provincia. Prima Roma con quasi 5 mila imprese (+66% in cinque anni), poi Bolzano con oltre 4 mila, + 5% dal 2014, Napoli (+35% nel quinquennio), Rimini e Trento con circa 2 mila, Venezia con 1.700 circa, +23%, Salerno con 1.483, +32%, Firenze e Milano con oltre 1.400, +25% e +40%. Prime per addetti Bolzano con 29 mila, Roma con 24 mila e Milano con 22 mila.

“Ritengo fondamentale la presenza dell’Autorità di Bacino a questo evento in quanto non sempre la destinazione di per sé è in grado di interessare l’opinione pubblica – spiega il vicepresidente con delega al turismo, Giovanni Bernasconi -, sono convinto infatti che sia la partecipazione a cambiare le cose e non la distanza. La Fiera è inoltre un importante marketplace per la promozione del prodotto Italia nel mondo. Noi, attraverso la nostra vetrina, dobbiamo essere dei messaggeri di buone idee, dobbiamo stimolare la curiosità e dobbiamo far “toccare con mano” la realtà in cui viviamo, incuriosire e farci portatori di messaggi turistici unici. Il visitatore deve incontrare delle idee, dei professionisti che stimolino e diano indicazioni, delle vere visioni strategiche efficaci e di lungo periodo”.