Luino, “Gli aspetti patrimoniali delle relazioni familiari” protagonisti a Palazzo Verbania

Un’intera giornata quella di ieri, venerdì 18 ottobre, a Palazzo Verbania di Luino, dove si sono riuniti numerosi avvocati di tutto il territorio per seguire un convegno riguardante il “Diritto di Famiglia“, un importante branca del diritto italiano che compone l’insieme delle norme che hanno per oggetto status e tutti i rapporti giuridici che si riferiscono alle persone che costituiscono, per legge, una famiglia.

Tema della giornata “Gli aspetti patrimoniali delle relazioni familiari”, relatori la professoressa Mimma Moretti, l’avvocatessa Giulia Sapi, presidente AIAF Lombardia, il professor avvocato Alberto Figone, CDN e giunta AIAF, e la dottoressa Marcella Frangipani, Giudice del Tribunale di Pavia.

È stata una delle prime occasioni in cui Palazzo Verbania, oltre a mostre, esposizioni ed eventi culturali, ha ospitato un congresso di professionisti.

L’evento è stato organizzato in collaborazione con AIAF Sezione Varese, valido sei crediti formativi dell’ordine degli avvocati.