Calcio, dalla Promozione alla Terza Categoria: tornano in campo le squadre dell’alto Varesotto

Domani le numerose squadre dell’alto Varesotto tornano in campo nelle diverse categorie a livello provinciale, alla Promozione alla Terza Categoria, passando alla Prima e dalla Seconda Categoria. Tante le sfide che nel weekend vedranno contrapposti i team di tutto il territorio.

Partendo dalla Promozione, dopo le due sconfitte esterne e l’unica vittoria casalinga contro il Gorla, l’Olimpia ospita domani il Gavirate che, invece, dal canto suo, è prima in classifica e a punteggio pieno con il secondo miglior attacco del campionato e la miglior difesa. In Prima Categoria, invece, la Valceresio sarà di scena sul campo del Calcio Bosto, con le due squadre appaiate al secondo posto con sei punti ciascuna.

In Seconda Categoria spicca il big match Luino-Cuassese, con la squadra di mister Iori che in trasferta proverà a riscattare la sconfitta di giovedì sera in Coppa Lombardia contro l’Aurora Induno, sconfitta domenica scorsa dai lacustri. Non sarà facile perchè la Cuassese dopo aver lasciato i tre punti alla Sommese proverà il colpaccio. Il Ceresium Bisustum farà visita alla Casmo, mentre la Lavena Tresiana, unico club ancora a zero punti, giocherà a Cremenaga contro il Buguggiate. In casa anche il Laveno Mombello che, prima in classifica, se la vedrà contro il San Luigi Albizzate, mentre l’Union Tre Valli si scontrerà contro il Coarezza.

In Terza Categoria, infine, c’è il debutto casalingo per il Città di Varese, che ospiterà il Ponte Tresa, alla prima trasferta dopo la sconfitta contro la France Sport. I ragazzi di Marco Franceschetti se la vedranno contro il Casbeno, che alla prima giornata ha pareggiato contro il Virtus Bisuschio. Se il Rancio ospiterà il Biandronno, lo stesso farà la Valcuviana con la Casport, mentre il Pro Cittiglio farà visita alla Virtus Bisuschio.

Promozione, girone A, quarta giornata. Meda – Base 96 Seveso, Acc. Calcio Vittuone – Fagnano, Besnatese – Amici dello Sport, Olimpia Calcio – Gavirate, Sedriano – Uboldese, Union Villa Cassano – Magenta, Universal Solaro – Gorla Maggiore, Vighignolo – Morazzone.

Classifica: Gavirate 9, Meda 7, Uboldese 7, Vighignolo 7, Base 96 Seveso 6, Magenta 5, Amici dello Sport 4, Sedriano 4, Universal Solaro 4, Acc. Calcio Vittuone 4, Olimpia 3, Gorla Maggiore 3, Besnatese 3, Morazzone 1, Union Villa Cassano 0, Fagnano 0.

Prima Categoria, girone A, quarta giornata. Calcio Bosto – Valceresio, Cantello Belfortese – San Marco, Ispra – Antoniana, San Michele Calcio – Accademia BMW, Solbiatese – Nuova Fiamme Oro Ferno, Ticinia Robecchetto – Arsaghese, Tradate – Crennese Gallaratese, Turbighese – Folgore Legnano.

Classifica: Solbiatese 7, Ispra 7, Nuova Fiamme Oro Ferno 6, Valceresio 6, Bosto 6, Accademia BMW 5, Tradate 5, Cantello Belfortese 4, Crennese Gallaratese 4, Folgore Legnano 4, Turbighese 4, San Michele 3, Ticinia Robecchetto 1, Antoniana 1, San Marco 1, Arsaghese 1.

Seconda Categoria, girone Z, terza giornata. Aurora Induno – Arnate, Caravate – Sommese, Casmo – Ceresium Bisustum, Cuassese – Luino, Eagles Caronno Varesino – Malnatese, Lavena Tresiana – Buguggiate, Laveno Mombello – San Luigi Albizzate, Lonate Ceppino – Cairate, Union Tre Valli – Coarezza.

Classifica: Sommese 9, Laveno Mombello 9, Lonate Ceppino 7, Cairate 7, Casmo 6, Luino 6, Caravate 6, Cuassese 6, Aurora Induno 3, Coarezza 3, Arnate 3, Malnatese 3, Ceresium Bisustum 3, Buguggiate 2, Eagles Caronno Varesino 2, Union Tre Valli 1, San Luigi Albizzate 1, Lavena Tresiana 0.

Terza Categoria, girone B, terza giornata. Brebbia – Olona, Città di Varese – Ponte Tresa, France Sport – Casbeno Varese, Fulcro Travedona Monate – Don Bosco, Rancio – Biandronno, Valcuviana – Casport, Virtus Bisuschio – Pro Cittiglio.

Classifica: France Sport 3, Valcuviana 3, Rancio 3, Biandronno 3, Olona 3, Città di Varese 3, Casbeno Varese 1, Virtus Bisuschio 1, Brebbia 0, Fulcro Travedona Monate 0, Casport 0, Don Bosco 0, Pro Cittiglio 0, Ponte Tresa 0.