Coppa Lombardia, Luino beffato al 90esimo: questa volta passa l’Induno

La volontà del Luino di replicare il successo sull’Aurora Induno di domenica scorsa, nel match andato in scena ieri sera al Parco Margorabbia per i 32esimi di Coppa Lombardia, si spegne a pochi secondi dal fischio finale con un gol-beffa, che arriva in coda ad una quantità esorbitante di tiri in porta che ha contribuito alla costruzione di una sfida divertente, archiviata però con una sconfitta amara per gli uomini di Iori.

Il ritmo è incalzante fin dalle prime battute, e lascia trasparire la voglia dei ventidue in campo (tanto turnover su entrambi i fronti) di convincere i rispettivi allenatori e guadagnare minuti. Giocate rapide e meno pressione delle difese, a differenza di quanto visto domenica, soprattutto nel primo tempo, durante il confronto in campionato tra le due compagini.

A sbloccare la gara dopo un quarto d’ora è l’Induno. Moretti è bravo ad intercettare una conclusione debole da fuori area, aggancia a pochi passi dal portiere e lo batte con un tiro preciso che finisce nell’angolino di destra. Passano poco più di cinque minuti e i rossoblu rispondono con Lucanto, lanciato da Vergottini dopo aver vinto un duro contrasto a centrocampo con Brancato, regolare secondo l’arbitro che lascia correre. Il numero 9 luinese fa a sportellate, entra in area e supera il portiere in uscita: 1-1 e tutto da rifare per gli ospiti.

Prima della pausa il Luino ha almeno tre occasioni clamorose per portarsi in vantaggio. Alla mezz’ora Lucanto calcia con forza da lontanissimo dopo una leggerezza della difesa, ma Ambrosini respinge. Tre minuti dopo è Iozzino a cercare la via del gol, con un’incornata su calcio d’angolo respinta di testa sulla linea da un difensore. Successivamente Lucanto schiaccia di testa su cross di Fagnani, ma la palla finisce di poco a lato. Per l’attaccante del team lacustre, protagonista nella prima frazione, c’è anche il tempo di un cartellino giallo prima del rientro negli spogliatoi. E’ in campo senza parastinchi: la sanzione viene accolta con sorpresa e anche con qualche reazione di scherno che arriva fino alla tribuna.

Nella ripresa ampia girandola di cambi per tutte e due le squadre. Iori inserisce Trizio al posto di Granai prima del fischi d’inizio, mentre Bellini, al decimo minuto, entra per Vergottini. Brancato calcia una punizione dal limite, respinta dal giovane Passera (classe 2000), che compie un doppio miracolo sulla ribattuta di Ventura, sotto porta, mandando in corner. Anche i padroni di casa, tra le numerose conclusioni, fanno tremare gli avversari. In almeno due circostanze. Su cross teso di Angoli, Fagnani si allunga ma manca di poco l’appuntamento con un gol certo. Al 23esimo Pallavicini, entrato al posto di Angoli, guida la ripartenza dei suoi, addomestica di testa e con un movimento repentino salta tutta la difesa. Davanti al portiere cerca lo scarico su Lucanto e l’occasione sfuma.

Dentro Silipo, fuori Fagnani, poi Giammaresi (2001) al posto di Lucanto. Al 39esimo Poletti impreca per conto suo dopo essere finito a terra per un fallo. Per l’arbitro non esiste e arriva il cartellino rosso. L’ultima azione del match è quella che vale i tre punti. Brancato lancia Cosso che buca la difesa del Luino e a tu per tu con l’estremo difensore non sbaglia. Al triplice fischio per i rossoblu resta l’incredulità e la rabbia di non averla chiusa.

“Sono comunque contento della prestazione – afferma mister Alessandro Iori – peccato per il gol sul finale, le occasioni sono state tante e se non si concretizza la partita prima o poi si complica. Sono rimasto sorpreso per l’espulsione, che francamente non ho capito. Mi dispiace per i ragazzi ma domani (oggi, ndr) volteremo pagina e torneremo subito ad allenarci per preparare la sfida di domenica a Cuasso, che sarà una battaglia”.

Per quanto riguarda invece la Coppa Lombardia, la situazione si fa complicata dopo questa sconfitta per il Luino. Nel girone a tre c’è anche la Sommese, prossima avversaria tra due settimane. Fare risultato in trasferta è d’obbligo, ma potrebbe comunque non bastare. Il giovedì di coppa ha invece sorriso alla Valceresio, che davanti al pubblico di casa ha azzerato il San Marco calando il poker (doppietta di Scalamandrè, Golisciano e Premoli).