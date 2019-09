Turismo, la Lombardia meta privilegiata per lo shopping internazionale

Tempo medio di lettura: 1 minuto

“Il turismo è un volano strategico per l’economia nazionale e regionale: negli ultimi anni la Lombardia risulta essere la regione italiana più apprezzata dagli stranieri per lo shopping internazionale. Grazie a strutture ricettive di alto livello e settori competitivi come la moda e il design, Milano e la Lombardia rappresentano un brand unico al mondo. Nei prossimi giorni, poi, grazie alla ‘Settimana della Moda’, i nostri territori avranno una vetrina privilegiata per mettere in risalto le loro eccellenze e la genialità del Made in Italy”.

Così Lara Magoni, assessore regionale al Turismo, Marketing Territoriale e Moda di Regione Lombardia, commenta i dati forniti dall’associazione russa dei tour operator, secondo cui Milano è la regina del Tax Free Shopping da parte dei visitatori russi in Italia.

“I visitatori che spendono di più – aggiunge Lara Magoni – fanno riferimento alle aree geografiche del pianeta che sono economicamente più forti. Tutto questo significa che il livello di attrattività di Milano e della Lombardia è assolutamente elevatissimo nelle aree del mondo dove le risorse economiche non vengono di certo a mancare, dai Paesi europei agli Stati Uniti, dalla Russia sino al mondo arabo“.

“Chi ama un’esperienza ‘da sogno’ – conclude l’assessore regionale al Turismo – sotto tutti i punti di vista non può far altro che far tappa in Lombardia. In tal senso la Regione è pronta ad investire ulteriormente per aumentare ancora di più la conoscenza della Lombardia nel mondo e sostenere i nostri grandi brand internazionali, catalizzatori fondamentali per l’economia del territorio. L’obiettivo dichiarato è far diventare la Lombardia la prima meta turistica d’Italia“.