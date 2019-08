Allarme cimice asiatica sul territorio, ecco la soluzione

Tempo medio di lettura: 1 minuto

La cimice asiatica si sta trasformando nel nuovo flagello dell’agricoltura del Nord Italia: i danni nelle campagne sono enormi e il rischio è di azzerare il settore ortofrutticolo in Emilia-Romagna e Veneto, mentre il parassita si diffonde a macchia d’olio anche in Lombardia.

Cia-Agricoltori Italiani lancia l’allarme sul fenomeno, sottolineando l’aumento dilagante nel 2019 degli attacchi di questo insetto, con gli agricoltori esasperati di fronte alla distruzione di raccolti, così come dalla mancanza di strumenti adeguati a combatterlo.

Secondo Cia-Agricoltori Italiani, serve un provvedimento del Governo, di concerto con le Regioni coinvolte, per stanziare risorse adeguate a indennizzare le aziende danneggiate e va iniziata in tempi brevi la sperimentazione in campo con l’antagonista naturale della cimice asiatica, la cosiddetta…

