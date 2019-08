Dal MIBAC 100mila euro per il turismo culturale sul Verbano: approvato il progetto luinese

Tempo medio di lettura: 2 minuti

Il ministro Alberto Bonisoli ha approvato 8 progetti che finanziano spettacoli ed altre iniziative culturali nell’area del Lago Maggiore. Per il 2019 il Ministero per i beni e le attività culturali ha stanziato 100 mila euro per promuovere lo sviluppo economico del lago attraverso il turismo culturale.

“L’area del Verbano si caratterizza per l’alto potenziale culturale, paesaggistico, storico e architettonico, ma finora non è stato sfruttato appieno”, spiega Bonisoli che conclude: “Per questo abbiamo avviato un percorso con le istituzioni locali e gli operatori turistici al fine di individuare proposte di rilancio culturale ed economico, che consentano una reale valorizzazione del territorio che si snoda tra Lombardia e Piemonte”.

Tra gli 8 progetti approvati c’è anche quello presentato dal comune di Luino dal titolo “Luino-Lago Maggiore. Fra danza, letteratura, filosofia e comicità”, che vede al centro del suo programma lo storico Palazzo Verbania, e che riceverà quindi 12.892 euro.

Il progetto mira a promuovere quattro eventi che prevedono lo sviluppo dei filoni artistici di letteratura, danza, filosofia e comicità. Per quanto riguarda la letteratura è in programma un omaggio a Piero Chiara e Vittorio Sereni con uno spettacolo di teatro-canzone-letteratura di Andrea Vitali e del luinese Francesco Pellicini.

Per quanto concerne la danza, invece, la serata proposta “Fra le Ville Liberty a passo di danza” prevede un viaggio coreografico tra passato-presente, mentre per la filosofia sarà il professor Roberto Radice a dedicare un omaggio a Giovanni Reale, “La filosofia come scuola di vita”. L’ultimo spettacolo legato alla comicità, infine, prevede un ricordo lacustre in onore “degli amici Dario Fo e Nanni Svampa”, con Roberto Brivio dei Gufi.

Gli altri progetti approvati, legati alla sponda lombarda del Verbano, sono quello presentato da Sesto Calende, dal titolo “Note calde e note fredde, un percorso di grande musica tra il fiume azzurro e il lago Maggiore”, che riceverà un contributo di 9.750 euro, e quello del comune di Ispra dal titolo “Condividere lo spartito per navigare più lontano. The Lake Maggiore slowside”, che riceverà 12.892,00 euro.