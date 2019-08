Turismo, Lombardia da record: “Il mondo celebra l’eccellenza delle nostre produzioni”

Tempo medio di lettura: 2 minuti

Dal cioccolato ai formaggi, dal buon cibo al latte sino alle biciclette, alle barche e agli articoli sportivi. Cresce in maniera esponenziale l’export di prodotti legati al turismo dalla Lombardia nel mondo: 1,8 miliardi di euro nel primo trimestre 2019, +5,8% rispetto allo stesso periodo del 2018, su un export italiano che vale oltre 10 miliardi di euro, con una crescita del 5,5%.

I dati sono stati elaborati sulla base di una ricerca condotta dalla Camera di Commercio di Milano, Monza, Lodi e Promos Italia, certificano il successo della Lombardia nel mondo. Dal food al vino, dalle biciclette alle barche, dagli articoli sportivi ai prodotti fotografici fino ai prodotti delle attivita’ artistiche, di intrattenimento e divertimento, l’appeal della nostra regione e’ in forte crescita.

“Regione Lombardia – commenta Lara Magoni, assessore regionale al Turismo, Marketing Territoriale e Moda – è sempre più attrattiva a livello internazionale. Dal cibo al vino, dai prodotti artigianali sino alla tecnologia e all’innovazione, il mondo certifica il giusto riconoscimento all’eccellenza delle nostre produzioni e alla creatività dei nostri maestri artigiani. L’appeal dei nostri territori e’ in continua espansione e il ‘Made in Lombardia’ sta diventando sempre di più un brand di successo e di garanzia di qualità”.

La prima provincia è Milano con 481 milioni, +7,4% rispetto allo stesso periodo del 2018. Poi, ecco Bergamo (269 milioni, +13%), Brescia e Mantova con 158 milioni, rispettivamente +7,9% e +3,2%, Cremona con 155 milioni, +13,2%. L’export di Varese vale 115 milioni (+1,5%), quello di Lodi 97 milioni (+11,8%) e quello di Lecco 81 milioni, con un +6,3% rispetto al 2018. Le altre provincie fanno registrare una flessione.

Si esporta in Europa (1,3 miliardi), America (202 milioni), Asia (145 milioni). Si tratta in particolare di 344 milioni di altri prodotti alimentari (zucchero, cioccolato, caramelle, confetture, te’, caffe’, condimenti, sughi e spezie, pasti e piatti preparati), latte e formaggi con 309 milioni, vini con 280 milioni, biciclette e moto con 194 milioni, carni e prodotti da forno, ognuno con oltre 150 milioni, frutta e pesce con circa 50 milioni. E, ancora: barche per 40 milioni, articoli sportivi per 27 milioni, prodotti per attivita’ artistiche e l’intrattenimento per 21 milioni.

A questo tema è dedicato l’approfondimento settimanale di “Lombardia Speciale”, pubblicato sul sito www.lombardiaspeciale.regione.lombardia.it. Il focus è disponibile cliccando qui.