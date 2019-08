Tamponamento tra tre auto nel centro di Luino, disagi alla circolazione

Tempo medio di lettura: 1 minuto

Un incidente è avvenuto oggi pomeriggio, sabato 10 agosto, intorno alle 17.10, nel centro cittadino di Luino, precisamente in via Vittorio Veneto, dove sono si sono scontrate tre automobili.

Per cause ancora in corso di accertamento, si è verificato un tamponamento, non molto nei pressi del centro Vodafone, ma fortunatamente nulla di grave per le persone coinvolte.

Nonostante questo, però, è stato necessario l’intervento in ambulanza degli operatori sanitari della Padana Emergenza di Luino, che ha prestato soccorso ad un uomo di 55 anni.

Inoltre, insieme a loro, sono intervenuti anche gli agenti della Polizia Locale di Luino e i carabinieri della Compagnia di Luino, che hanno regolato la circolazione stradale e hanno effettuato i rilievi del caso per accertare e stabilire eventuali responsabilità.