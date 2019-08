“Interpretando suoni e luoghi”, venerdì in musica a Orino con pianoforte e clarinetto

Tempo medio di lettura: 1 minuto

Continuano gli appuntamenti con i concerti della rassegna musicale itinerante “Interpretando suoni e luoghi” della Comunità Montana Valli del Verbano e della Comunità Montana del Piambello.

Venerdì 9 agosto alle ore 21 tappa nel centro storico di Orino all’interno del cortile Anessi, in via della Rocca 8. Ad esibirsi in un concerto tra musiche swing, jazz e kleztmer il duo pianoforte clarinetto composto da Antonio Puglia e Mariano Meloni, che si è costituito a Sassari ed ha iniziato la sua attività nel 1983.

Entrambi i musicisti provengono da diverse e prestigiose esperienze concertistiche sia solistiche sia in formazioni da camera. Il duo che nel 2013 ha festeggiato il raggiungimento di trent’anni di intensa attività artistica ha tenuto numerosissimi concerti in Italia, Europa e Messico riportando sempre lusinghieri consensi di pubblico e di critica. Vanta un vastissimo repertorio che spazia dal 1700 fino alla musica jazz e contemporanea.

Particolare attenzione è rivolta alle composizioni dell’ottocento e del novecento. Il consolidato affiatamento esecutivo e interpretativo dei due esecutori insieme alla loro affinata preparazione artistica e musicale sono il punto di forza di questa formazione.