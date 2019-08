Rissa nel centro di Luino, due ragazzi coinvolti

Tempo medio di lettura: 1 minuto

Nel tardo pomeriggio di ieri, martedì 6 agosto, una lite tra due giovani si è verificata in centro a Luino, precisamente in via Vittorio Veneto, alla quale hanno assistito numerosi passanti lungo la strada.

Non si conoscono i motivi del diverbio, ma da qualche parole di troppo sono volati prima spintoni, scaturiti successivamente in una violenta rissa. Sotto gli occhi di tante persone, i due si sono colpiti ripetutamente, e qualche testimone ha parlato anche di perdite di sangue, probabilmente successive allo scontro.

Il diverbio si è concluso grazie all’intervento di qualche passante, che ha separato i due giovani. Ad intervenire, poco più tardi, intorno alle 18.40, gli agenti della Polizia Locale di Luino, che hanno trovato uno dei due ragazzi mentre mangiava una pizza al trancio e aveva un vistoso gonfiore al labbro.

Non è stato necessario l’intervento degli operatori sanitari del 118, ma nel frattempo il giovane non ha voluto sporgere denuncia e riferire le generalità del coetaneo coinvolto nella rissa. Sarà ora compito della Polizia Locale di Luino ricostruire quanto avvenuto e capire le cause della rissa.