Grande successo per il concorso letterario “Giallo Ceresio”: oltre 200 i partecipanti

Tempo medio di lettura: 3 minuti

Ci sono autori esordienti e nomi affermati, pubblicati da marchi indipendenti così come dai grandi gruppi editoriali, in un panorama letterario che copre tutta la penisola e arriva fino ai cantoni della Svizzera italiana, con testi provenienti anche da Zurigo e Parigi.

Sono ben 112 gli scrittori partecipanti alla sezione “editi” e 109 quelli della sezione “inediti” che hanno partecipato alla prima edizione di “Giallo Ceresio”, concorso letterario promosso dalla Pro Loco e dal Comune di Porto Ceresio con il patrocinio dell’assessorato alla Cultura di Regione Lombardia, la CCIAA di Varese, il Dipartimento dell’educazione, della cultura e sport della Repubblica e Cantone Ticino, della Comunità di lavoro Regio-Insubrica e con la collaborazione ed il sostegno di Assicurazioni Generali Varese Città GiardinoMusajo Somma snc, VOX libri, Writers Magazine Italia e Comitato Premio Claudio De Albertis.

“Il successo della manifestazione – commenta il sindaco di Porto Ceresio Jenny Santi – conferma la bontà della formula che abbiamo scelto e l’apprezzamento per il grande patrimonio naturalistico dei nostri laghi”.

L’agone letterario, pensato per valorizzare i talenti letterari di lingua italiana provenienti dall’Italia e dalla Svizzera, oltre che per dare merito alla bellezza delle ambientazioni lacustri, entra ora nel vivo con una prima selezione di nomi per tutte le categorie del Premio: il 15 settembre a Porto Ceresio saranno proclamati i vincitori.

Ecco tutti gli autori lanciati verso la vittoria:

Sezione romanzi editi: primo premio di 1.500 euro, secondo classificato 700 euro e per il terzo 500.

Ecco in ordine alfabetico i 23 pre-finalisti che hanno ottenuto il maggior gradimento e tra cui saranno scelti i tre finalisti:

Arosio Erica – Maimone Giorgio, Juke Box, TEA

Barbujani Guido, Tutto il resto è provvisorio, Bompiani

Bongiorni Alessandro, Strani Eroi, Frassinelli

Borghi Angela, Che domenica bestiale, Robin

Carbone Antonello, Il giallo sole di Vendicari, Manni Editori

Cocco & Magella, Morte a Bellagio, Marsilio

Ervas Fulvio, C’era il mare, Marcos y Marcos

Fattorini Sara Kim, Delitto ad Arte, SEM

Ferrari Ida, La vincita, Golem Edizioni

Frascella Christian, Fa troppo freddo per morire, Einaudi

Iaschi Giuliana, L’assassinio di via Malcanton, Edizioni Le lettere sette

Ingrosso Lucia Tilde, Una sconosciuta, Baldini Castoldi

Landini Riccardo, Il giallo di via San Giorgio, Newton Compton Editori

Lewis George B., Il Mastino, Angera Film

Longo Davide, Così giocano le bestie giovani, Feltrinelli

Magistrelli Giovanni, I volti dell’apocalisse, GDS edizioni

Morlupi Francois, Formule mortali, Croce Edizioni

Pandiani Enrico, Polvere, Dea Planeta Libri

Pulixi Piergiorgio, Lo stupore della notte, Rizzoli

Sabatini Mariano, Primo venne Caino, Adriano Salani Editore

Vanni Franco, La regola del lupo, Baldini Castoldi

Venezia Mariolina, Rione Serra Venerdì, Einaudi

Zilahy Mirko, Così crudele è la fine, Longanesi

Sezioni speciali editi:

– Premio Giovani autori promosso dal Comitato Claudio De Albertis di 1.000 euro. Ecco i 3 che hanno ottenuto il maggior gradimento in ordine alfabetico:

Bongiorni Alessandro, Strani Eroi, Frassinelli

Civitano Giulio, La Repubblica delle Muse, Atene del Canavese

Morlupi Francois, Formule Mortali, Croce Edizioni

– Premio Laghi di 300 euro per opere anche parzialmente ambientate su laghi prealpini. Ecco in ordine alfabetico i 3 che hanno ottenuto le migliori valutazioni:

Cocco & Magella, Morte a Bellagio, Marsilio

Lewis George B., Il Mastino, Angera film

Vanni Franco, La regola del lupo, Baldini Castoldi

Sezione racconti inediti: Primo premio di 500 euro, secondo classificato 250 euro e per il terzo 150. Ecco in ordine alfabetico i migliori 20 racconti selezionati dalla pre-giuria e che verranno ora valutati dai membri della giuria per giungere ai tre premiati:

Arosio Erica, I giochi dei grandi

Boccardo Andrea, L’impero dell’acqua

Borghi Angela, Notte di Valpurga

Ceragioli Elide, L’ultima ricetta

Cova Sergio, La sciagura del lago

Giacomin Marco, Rosso cigno

Gibogini Erica, Diamanti sul lago

Girardi Barbara, La bibliotecaria di Ranco

Graglia Marco, Il fantasma di Ripa Solitaria

Guicciardi Luigi, Ombre sul lago

Lado Aldo, Il luccio

Marchetti Guasparini Alessandro, La pazza del lago

Nigris Tomaso, Il fantasma di Porto Ceresio

Pennone Danilo, Grand hotel due omicidi

Pizzi Alberto, I dubbi del parroco

Rapastella Roberto, Un velo d’argento

Rota Patrizia, Il prato

Senesi Gioia, Nel lago del cor

Veroni Laura, La strada di casa

Zanini Claudio, Gae

Sezioni speciali inediti:

– Premio Porto Ceresio. Ecco in ordine alfabetico i 5 che hanno ottenuto il maggior gradimento:

Borghi Angela, Notte di Valpurga

Ceragioli Elide, L’ultima ricetta

Giacomin Marco, Rosso cigno

Lado Aldo, Il luccio

Nigris Tomaso, Il fantasma di Porto Ceresio

– Premio Giovani Autori promosso dal Comitato Claudio De Albertis. Ecco i 14 giovani in lizza:

Boccardo Andrea, L’impero dell’acqua

Calandrino Fabio, Illacrimata sepoltura

Cinti Dario, I testimoni

Codini Carlo, L’ultimo spettacolo

Cortelazzi Stefano, I pesci d’oro

Cuscunà Giuseppe, Coma cosciente

Marchetti Guasparini Alessandro, La pazza del lago

Moulakhnif Fatima, Vendetta

Notarianni Luca, Cassiopea

Piemonte Alessia, Quella strana notte al lago

Roveglia Marco, Il disegno del drago

Sahbani Gloria, Quando il Trasimeno tacque

Schranz Francesca, Vorrei essere tempesta

Senesi Gioia, Nel lago del cor

Tra di essi quelli che hanno ricevuto il maggior favore sono Andrea Boccardo, Alessandro Marchetti Guasparini e Gioia Senesi, tra i quali uscirà il vincitore che verrà premiato il 15 settembre 2019.