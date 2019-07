Regione investe nel trasporto pubblico per le aree montane: stanziati 5 milioni

Tempo medio di lettura: 1 minuto

Con l’approvazione di un emendamento, uno dei tanti che passati al vaglio del consiglio regionale nell’ambito dell’assestamento di bilancio, Regione Lombardia ha approvato uno stanziamento di 5 milioni di euro in favore del trasporto pubblico nelle aree montane, e in quelle meno densamente popolate.

La proposta è stata presentata dalla Lega. Spiega l’assessore a Infrastrutture, Trasporti e Mobilità sostenibile, Claudia Maria Terzi: “Anche per il 2019, come già avvenuto per lo scorso anno, stanziamo risorse straordinarie da destinare alle aree a cosiddetta ‘domanda debole‘ all’interno della nostra regione. Questo perché le agenzie del Tpl abbiano gli strumenti per garantire servizi di trasporto adeguati anche nei piccoli paesi. Si tratta di un segnale di vicinanza alle necessità dei territori“.

L’assessore Terzi ha poi specificato che, dal punto di vista dell’investimento, i nuovi fondi si aggiungono ai 621 milioni che l’ente di palazzo Pirelli trasferisce ogni anno al funzionamento dei servizi di trasporto pubblico locale.

“Un impegno considerevole – ha sottolineato in conclusione l’assessore – che si somma a quello più ‘politico’ attraverso il quale abbiamo scongiurato ipotesi di tagli dei trasferimenti da parte del Governo centrale”.