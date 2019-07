Vento forte sul Verbano, interventi dei vigili del fuoco sul lago: diversi i coinvolti

Tempo medio di lettura: 1 minuto

Oggi, venerdì 26 luglio, alle ore 17, i vigili del fuoco sono intervenuti per soccorso imbarcazione sulle acque del lago Maggiore tra i comuni di Luino, Maccagno e Cannero.

Causa il forte vento che improvvisamente ha iniziato a soffiare sul Verbano diversi diportisti si sono trovati in difficoltà. Una barca a vela ha scuffiato e gli occupanti sono finiti in acqua, un’imbarcazione di passaggio ha lanciato l’allarme.

Immediatamente sono stati attivati gli specialisti del soccorso acquatico delle sedi di Luino e Verbania, congiuntamente è stato allertato il reparto volo Piemonte che ha inviato un elicottero. Gli operatori intervenuti con due battelli pneumatici hanno perlustrato l’area congiuntamente al personale della Guardia Costiera e all’elicottero.

Non è stata individuata alcuna imbarcazione, presumibilmente gli sportivi sono riusciti a raddrizzare la barca a vela di tipo leggero e a rientrare in porto. Soccorso anche da un’imbarcazione di passaggio un canoista che si trovava in difficoltà.