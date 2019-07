Caldè, traguardo importante per il “Festival dei Giochi matematici”: al via la XXV edizione

Tempo medio di lettura: 2 minuti

Inizia oggi, mercoledì 24 luglio, la venticinquesima edizione del Festival e dei giochi matematici “Tutto è numero”, che si terrà a Caldè di Castelveccana da giovedì 25 luglio a domenica 29 luglio.

Dal lontano 1995, “Tutto è Numero” si è evoluto sempre di più e quest’anno lo staff del circolo ha in serbo grandi novità per i partecipanti con l’obiettivo di questo significativo anniversario di “Tutto è Numero” indimenticabile. Cinque giorni di sfide tra matematica, logica e tornei, attività extra di altissimo livello e location stupefacenti sono gli ingredienti che ci accompagneranno in questa nuova ed entusiasmante edizione del Festival.

“Come ogni anno – spiegano gli organizzatori sul sito -, la manifestazione ospita conferenze e seminari tenuti da ospiti di altissimo livello. In occasione del XXV anniversario di ‘Tutto è Numero’ non vogliamo certo venir meno a questa tradizione, ma al contrario alzare notevolmente l’asticella sul livello di importanza degli ospiti che saranno presenti a Caldè”.

Inoltre, domani alle ore 21.30 e venerdì 26, alle ore 21.30, presso la struttura della Pro Loco di Castelveccana nell’ambito del Festival di giochi e cultura matematica, il Circolo Matematico Martin Gardner, in collaborazione con la Pro Loco e con il patrocinio del Comune di Castelveccana, della Regione Lombardia e della Fondazione Cariplo, ha organizzato due conferenze di grande interesse scientifico.

I titoli degli incontri sono “Magia, abbagli, fenomeni paranormali”, con relatore il professor Francesco De Ceglia, divulgatore scientifico e docente presso l’Università Bari e “Ricordando Martin Gardner: i fenomeni parascientifici” con relatore il professor Silvano Fuso, divulgatore scientifico membro del CICAP. Nella prima serata sarà illustrata la storia e la diffusione dei fenomeni paranormali, dell’attività dei medium, dei maghi e degli pseudo maghi in Italia e nel mondo; nella seconda serata l’attività di altri maghi e di divulgatori scientifici (prima di tutti Martin Gardner) che hanno contrastato la diffusione l’uso di fenomeni parascientifici con finalità illegali.

Per ulteriori informazioni e per il programma ufficiale della manifestazione, consultare il sito internet.