Escursionisti con kayak bloccati in un torrente, tratti in salvo dai vigili del fuoco

Oggi, domenica 7 luglio, alle ore 17, gli specialisti del reparto volo Lombardia sono intervenuti nel comune di Cannobio, in provincia di Verbania, in località Orrido di S. Anna, per soccorso persone.

Due escursionisti a bordo di un kayak sono rimasti bloccati nel torrente, impossibilitati a muoversi hanno lanciato l’allarme. Sul posto si è immediatamente recata una squadra S.A.F. (Speleo Alpino Fluviale) dal comando di Verbania, in contemporanea di sono alzati in volo gli aerosoccorritori a bordo del “Drago 80”.

L’aeromobile ha raggiunto l’area e il personale ha individuato le due persone in pericolo. Gli aerosoccorritori in collaborazione con gli operatori di terra hanno vericellato a bordo dell’elicottero gli escursionisti e li hanno trasportati in zona sicura.

Solo una brutta esperienza per gli sportivi che, nonostante lo spavento, si trovano in buone condizioni di salute.