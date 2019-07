Cade sull’asfalto in centro a Luino, 79enne in Pronto Soccorso

Tempo medio di lettura: 1 minuto

Un uomo di 79 anni nella giornata di oggi, martedì 2 luglio, è caduto sull’asfalto a Luino, in piazza Garibaldi, nei pressi dell’attraversamento pedonale all’incrocio tra via Vittorio Veneto e via XV Agosto.

L’uomo, cadendo, ha sbattuto la testa e per questa ragione alcuni passanti hanno chiamato i soccorritori ad intervenire in centro.

Sul posto sono così arrivati gli operatori della Padana Emergenza di Luino che, coadiuvati dal personale sanitario dell’automedica, hanno soccorso il 79enne.

Solo un brutto trauma in testa per l’uomo, che successivamente è stato trasferito in codice giallo al Pronto Soccorso dell’Ospedale di Luino per ulteriori accertamenti.