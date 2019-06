“Police Rescue Race”, Mendrisio ospita la corsa a staffetta delle forze dell’ordine

Tempo medio di lettura: 2 minuti

La cooperazione internazionale tra le forze dell’ordine italiane e della Confederazione Elvetica, passa anche dallo sport. E’ questo il senso del “Police Rescue Race 2019“, che si è svolto oggi presso il campo sportivo di Mendrisio e che per il secondo anno è stato promosso dalla Polizia cantonale del Ticino.

L’evento, aperto a tutte le organizzazioni visto il successo della precedente edizione, è stato inaugurato dagli inni nazionali e dai saluti istituzionali, e ha ospitato una corsa a staffetta su un percorso di 31 chilometri complessivi, su un territorio in parte svizzero e in parte italiano. Le località interessate si trovano infatti al confine con il monte Pravello, il monte Orsa, Besano (via Fornaci, via Bellotti, via Novellina) e Porto Ceresio centro.

Ai nastri di partenza, per le Polizie svizzere, anche guardie di confine, pompieri, membri delle protezioni civili, che insieme a tutti i partecipanti, suddivisi in ben quarantanove team, hanno formato un “gruppo iscritti” composto da podisti, ciclisti, nuotatori e tiratori provenienti dal Luinese, dal Piemonte, dal Trentino e da diversi cantoni.

Per l’Arma dei Carabinieri hanno partecipato squadre provenienti rispettivamente dal Comando provinciale di Varese e dal Settimo Reggimento Carabinieri “Trentino – Alto Adige”, che ha sede a Laives (BZ). Il Settimo Reggimento – che ha conquistato il primo gradino del podio nella categoria “forze di Polizia straniere” – è un’unità operativa preposta allo svolgimento delle missioni estere, anche di alto profilo, con compiti quali il mantenimento della pace e dell’ordine pubblico in territori complessi come Albania, Kosovo, Macedonia, Eritrea, Afghanistan, Iraq, Libano, Somalia. Da Varese, iscritti anche tra le fila della Guardia di Finanza e della Polizia.

A comporre il team del Settimo Reggimento i seguenti militari: appuntato scelto Daniel Hofer (campione plurimedagliato con diciassette anni di presenze in nazionale di Triathlon); carabiniere scelto Francesco Milella (vincitore di ben dieci titoli italiani di triathlon corsa e nuoto); carabiniere scelto Cristian Fogazzi (campione di mezza maratona e corsa in montagna); carabiniere scelto Giuseppe Panepinto (specialista della mountain bike); carabiniere scelto Alberto Ambrogiani (specialista rocciatore e sciatore); carabiniere scelto Daniele Biasi (sciatore alpinista).

Per il Comando provinciale di Varese, invece, i Carabinieri che hanno preso parte all’evento sono: luogotenente Marco Carioli (specialità tiratore, comandante del Nucleo Operativo e Radiomobile di Luino); maresciallo maggiore Merchiorre (Rino) Cordaro (specialità podista, membro del Nucleo Operativo e Radiomobile di Luino); maresciallo ordinario Raffaele Gueli (specialità nuoto, stazione Carabinieri di Malante); brigadiere capo (in congedo) Raffaele Donadio (specialità mountain bike); vice brigadiere Alfredo D’Amato (specialità podista, stazione Carabinieri di Castelveccana); appuntato sc. Giovanni Noto (specialità mountain bike, centrale operativa di Varese).

Alla premiazione della gara hanno presenziato il Comandante della Polizia cantonale, Matteo Cocchi, il sindaco di Mendrisio Samuele Cavadini, il Prefetto della Provincia di Varese, Enrico Ricci, e Edy Gaffuri, organizzatore della competizione.