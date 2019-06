Trasporto pubblico, in Lombardia un’App per ipovedenti a cura degli studenti

Tempo medio di lettura: 1 minuto

“Un’app studiata per consentire alle persone ipovedenti di prendere i mezzi pubblici in completa autonomia. Si tratta di un progetto straordinario, nato dall’ingegno di un team di ragazzi dell’Isis Facchinetti di Castellanza”.

Così Emanuele Monti, Presidente della III Commissione Sanità e Politiche Sociali di Regione Lombardia, il quale questa mattina ha incontrato il Presidente di Fnm Andrea Gibelli insieme a una delegazione del team di studenti che ha elaborato la rivoluzionaria applicazione.

“Il progetto si chiama B.I. The Way – spiega Monti – ed è stato ideato dal team guidato da Luca Tartaglia e Alessio Magonza, nell’ambito delle numerose attività sperimentali che vengono portate avanti dall’Isis Facchinetti. Un istituto decisamente all’avanguardia e in grado di creare strumenti, nati dall’ingegno di giovani menti brillanti, che potranno avere un riscontro pratico importantissimo nella vita della nostra società”.

La mission del prodotto, si legge nella presentazione del progetto fatta dagli studenti progettisti, è quella “di facilitare l’uso di mezzi pubblici alle persone diversamente abili, ma non solo poiché il sistema può essere utilizzato da chiunque, grazie all’utilizzo delle nuove tecnologie IoT e del semplice smartphone personale di cui tutti gli utenti ormai sono già in possesso”.

L’applicazione, hanno spiegato i ragazzi, è in grado di comunicare con un dispositivo collocato nella plancia di guida dell’autista con degli indicatori opzionali, utili per segnalare all’app dove si trova il mezzo e quando è prossimo alla fermata. In questo modo l’app segnalerà l’arrivo soltanto del bus richiesto dall’utente in precedenza.

“La nostra regione e nel caso specifico la provincia di Varese possono vantare la presenza di giovani promesse che hanno la possibilità di mettere a frutto il proprio ingegno” conclude Monti.