Brebbia, continua il festival “Terra e Laghi” con la Traviata di Teatro Blu

Continua la ricchissima serie di appuntamenti con la XIII edizione del Festival Terra e Laghi, dopo il grandissimo successo dello spettacolo di apertura “Tango di Periferia” andato in scena lo scorso sabato 1 giugno ai Giardini Estensi di Varese con un tutto esaurito, centinaia di persone raccolte intorno al perimetro transennato della tensostruttura e spettatori provenienti da tutta la Lombardia e dalle regioni circostanti.

Venerdì 7 giugno sarà la volta della “Traviata” di Teatro Blu, che sarà presentato alle ore 21 nel parco di Villa Terzoli a Brebbia. Uno spettacolo emozionante, che parla di amore, morte, pregiudizio e che miscela abilmente teatro, danza e canto lirico con le splendide musiche di Giuseppe Verdi, per restituirci la tragica e passionale storia di Violetta e Alfredo.

Sul palco, insieme a Silvia Priori, autrice del testo e co-regista con Roberto Gerboles, la soprano giapponese Kaoru Saito. Recitazione e canto lirico, che insieme alle meravigliose luci e scenografie e ai costumi accompagneranno lo spettatore in un viaggio multisensoriale carico di suggestioni e bellezza.

“Traviata” si inserisce all’interno dell’inedito progetto di Teatro Opera voluto da Silvia Priori, un percorso artistico dedicato alle grandi protagoniste femminili dell’opera lirica mondiale. Un progetto dedicato all’ amore visto dal punto di vista femminile e vissuto in contesti diversi. Iniziato nel 2015 con Butterfly, proseguito nel 2016 con Carmen e nel 2017 con Traviata, rappresenta un modo innovativo per avvicinare all’ opera chi all’ opera non va e, viceversa, un modo per portare a teatro gli appassionati della lirica. Un progetto che si tuffa nell’arte, giocando con il teatro, la danza, il canto lirico e la musica. Sul palco tutto si mescola, le arti interagiscono armoniosamente, tutto fluttua per creare magia e sorpresa.

Il festival proseguirà poi sabato 8 giugno alle 21 a Villa Menotti, a Cadegliano, con il secondo appuntamento di “Cadegliano Festival – Piccola Spoleto”, con l’inedito e imperdibile reading poetico a due voci “Tra Nord e Sud”, con Silvia Priori e Tindaro Granata.

L’ingresso è gratuito fino ad esaurimento posti, per informazioni e programma completo è possibile visitare il sito del Festival Terra e Laghi.