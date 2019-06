Insubria, premiate le scuole più green della Provincia: anche Laveno, Cittiglio e Cuvio

Tempo medio di lettura: 1 minuto

Aula Magna gremita, applausi e tanto entusiasmo per il Green School Day che si è tenuto oggi pomeriggio all’Università dell’Insubria, dove il Comitato Tecnico guidato dalla Provincia di Varese e supportato dall’ateneo ha consegnato 119 attestati (lo scorso anno erano 80) alle scuole che hanno messo in atto strategie efficaci contro gli sprechi di energia, acqua e cibo e scelto pratiche sostenibili e plastic free.

Fra queste, otto sono risultate più virtuose e hanno ottenuto la Classe A. E sono, in ordine di grado e alfabetico: le scuole dell’infanzia Soglian di Busto Arsizio e Scotti di Laveno Mombello; le primarie Manzoni di Casciago (Morosolo), Cittolini di Cittiglio, Mascioni di Cuvio e Pedotti di Luvinate; le secondarie di primo grado Dante Alighieri di Olgiate Olona e Don Milani di Vergiate.

Altra novità emersa oggi è che il Progetto Green School, che esiste da 10 anni, il 19 giugno sarà presentato ufficialmente in Regione Lombardia e dunque dal 2020 uscirà dai confini provinciali. D’altro canto i numeri lo sostengono: si è passati da meno di un migliaio di studenti e da 80 insegnanti coinvolti nell’anno scolastico 2009/2010 a quasi 23.000 alunni e 1.700 insegnanti oggi, portando a un risparmio medio settimanale di Co 2 che si attesta intorno ai 630 kg per scuola.

Il Progetto Green School, promosso dalla Provincia di Varese con la collaborazione dell’Università dell’Insubria (dove lo seguono i docenti Gianluca Ruggieri del Dipartimento di Scienze teoriche e applicate e Elena Maggi del Dipartimento di Economia e Mobility manager), coinvolge anche Agenda 21 Laghi e Cast Laveno, con il sostegno dell’Ufficio Scolastico per la Lombardia di Varese.

Altre informazioni su Green School:

www.modusriciclandi.info e https://greenschoolsforum.wordpress.com/