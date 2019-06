Bullismo e cyberbullismo, disponibili 60mila euro per il triennio 2019-2021

Tempo medio di lettura: 2 minuti

L’assessore regionale alla Sicurezza, Immigrazione e Polizia locale è intervenuto ai lavori della IV Commissione “Attività produttive, istruzione, formazione e occupazione” del Consiglio regionale della Lombardia, relazionando sul progetto Hackathon “rispetto e sicurezza in rete, quali le soluzioni. La parola agli studenti”.

L’assessore, a inizio seduta, ha ricordato la legge regionale 1 del 2017 sulla “disciplina degli interventi regionali in materia di prevenzione e contrasto al fenomeno del bullismo e del cyberbullismo” che affida alla Regione il compito di promuovere e sostenere interventi di prevenzione e contrasto del fenomeno del bullismo e del cyberbullismo.

“Sono previste, attraverso campagne di sensibilizzazione e di informazione per gli studenti e le loro famiglie – ha detto l’assessore – iniziative di carattere culturale, sociale, corsi di formazione per il personale scolastico, programmi di sostegno in favore dei minori vittime di atti di bullismo e di cyberbullismo e programmi di recupero”.

Sono diversi gli assessorati coinvolti nel progetto. Prevista la sottoscrizione di una nuova convenzione con l’Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia, per attuare nel triennio 2019 – 2021, altre edizioni dell’Hackathon e dare continuità all’iniziativa già realizzata lo scorso anno, capofila l’IIS (Istituto Professionale di Istruzione Secondaria Superiore) ‘Andrea Ponti’ di Gallarate(VA).

“Nel 2018 – ha aggiunto l’assessore alla Sicurezza – hanno partecipato circa 300 studenti lombardi, dai 14 anni in su, che si sono confrontati su questi 6 temi: I Social; Youtube; Videogiochi; Web Reputation; Hate Speech; Fake News. Lo scorso 14 novembre sono state premiate i migliori progetti dei ragazzi nel corso di una cerimonia tenutasi a palazzo Pirelli”. Per le edizioni del triennio 2019 2021 la Regione ha stanziato 60.000 euro (20.000 annui).

L’Hackathon è una maratona che si può svolgere in una o più giornate, durante le quali si confrontano squadre di allievi che lavorano su un tema specifico per di realizzare un prodotto che dovrà essere presentato a una commissione che individuerà il vincitore. Il valore formativo dell’Hackathon è quello di sollecitare gli studenti a lavorare in team, di esercitarsi nel public speaking e di trovare soluzioni su questioni specifiche, con una attenzione particolare agli aspetti tecnologici e informatici.